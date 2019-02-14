【港鐵路線圖】眼中路線顏色相近　色盲色弱人士：我分唔到

香港鐵路網絡近年發展迅速，愈來愈多新路線落成，路線圖亦變得更複雜，需以不同顏色標示不同的路線。不過，近日有人指出，路線圖配色其實不便色盲、色弱人士，建議港鐵為車站加上車站編號。

在一般人眼中，每條港鐵路線圖上顏色分明，令人可輕鬆找到所需路線，甚至有人會用顏色代替地名，將路線喚作「藍色線」、「綠色線」，不過，對色盲和色弱人士來說，情況就截然不同。

「我的情況是會見到顏色，但要靠其深淺度辨認，像橙、黃、綠色，我常常會搞亂，要看很久才能分辦。」有視覺障礙的全民教育局成員思樂憶述，以前港鐵路線不多，看路線圖時相對較易分辨不同的路線，但現時多了不少新路線，路線圖上的顏色亦從過往的幾種增至十多種。

現時在思樂眼中，路線圖上的機場快綫和西鐵線是顏色相同，高鐵和荃灣、觀塘線是同一類顏色，港島線和將軍澳線、南港島線和東涌線的顏色亦近似。他形容各種顏色加在一起的路線圖像一場「災難」，看着令他眼花撩亂之餘，甚至會因而感到「忟」：「因為我分不到。」

十多條顏色不同的鐵路路線在色盲、色弱人士眼中，是一副截然不同的光景。(港鐵)

分辨顏色能力低於正常眼睛的情況，一般會被歸類為色弱，患者通常能分辨大部分單一顏色，但如多種顏色混離在一起，有可能會看不出其中分別，當中以紅綠色弱最為普遍。而完全沒分辨顏色能力，認為不同顏色都是同一顏色，只有深淺之分的情況，則稱為色盲。

縱然有色盲、色弱這種學習障礙，對在香港長大、熟悉這城市的思樂來說，港鐵的路線圖現時未構成太大不便，「因為生活經驗可以隱沒我們的問題。」不過，想到同樣有這問題的外地人士，就令他頓生感觸：「例如一個只會說法文的法國人來到香港，分辦不到每條路線的顏色，他就需要逐個車站名查看。」

對在熟悉香港環境的思樂來說，港鐵的路線圖現時未構成太大不便，但想到同樣有這問題的外地人士，就令他頓生感觸。(全民教育局Facebook)

思樂強調並非反對以顏色標示路線，但認為港鐵應考慮為每條路線及車站，加上車站編號，以方便使用者。他舉例指，可以以英文字母代表路線，再為車站加上數字代號，如荃灣綫叫T線，觀塘線喚K線，石硤尾站就是K13：「作為一個集體運輸工具，港鐵應該站在使用者的角度思考。」

事實上，不同國家的鐵路系統都有使用車站編號，如台灣捷運、新加坡地鐵、日本JR、中國地鐵、韓國地鐵等，都有使用以英文字母和數字組合而成的車站編號。

日本JR有為每個車站加上以英文和數字組合以成的車站編號。(日本JR)

台灣捷運亦有使用車站編號系統。(台北捷運)

香港失明人協進會執行委員譚世榮指，雖然他和不少會員都因視障而看不清路線圖，但理解思樂的情況，亦認同如港鐵引入車站編號，會為視障人士帶來幫助。「因為香港的視障人士中，有一半以上是長者，他們的知識水平未必很高，亦未必都識字。」加上外地遊客亦未必先得懂中、英文，故有車站編號會較方便。不過，他補充說，港鐵公司每半年會和視障人士團體開會，了解他們的意見，故認為港鐵做得不差。

港鐵公司就事件回覆《香港01》指，現時鐵路網絡內的路線圖和指示牌，均以簡單、清晰為原則設計，以有明顯分別的顏色表示不同路線，路線圖上亦有路線及車站的中英文名稱。同時，月台及車廂內都有中文、英文及普通話廣播，為乘客提供車站資訊。

發言人又指，港鐵公司有留意到外國鐵路系統有採用車站編號，並曾說此作出探討及乘客調查，調查結果顯示大部分乘客滿意現行指引系統，故現時並無計劃，在香港引入車站編號。