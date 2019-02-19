【養車難】青衣公屋停車場月租逾3,600元　領展、房委會點樣講？

新年過後，加價潮浪接浪，令市民百上加斤。早前房委會已宣佈於元旦起，上調轄下停車場的月租及時租車位收費，而根據「往績」，領展旗下停車場也多在四月份加價，令車主的養車成本「步步高陞」。有地區人士就領展停車場去年租金的加幅太大，要求領展及房委會，凍結2019年度的停車場泊位租金。

公民黨葵青區發展主任譚家浚向《香港01》指去年4月，屬於領展的長安停車場，私家車月租由$3,230加至$3,630 元，一口氣加價$400，加幅達 12.4%。「長安對面嘅私人屋苑停車場，月租都係約4千，但長安停車場作為一個公屋屋邨停車場，竟然都加租到3千幾元，加幅喺大過17年通脹率，並唔合常理。」

不少車主向他反映加幅太大，認為是超出市民所能應付的水平。譚家浚無奈指始終車主沒有其他停車場作選擇，在市場被壟斷的情況下只能繼續租用。

領展旗下長安邨停車場月租加至$3,630，更高於鄰近私人屋苑停車場月租收費。（資料圖片）

領展回應《香港01》查詢關於制定旗下停車場收費的機制時，僅指公司不時留意市場及物業營運情況，並會因應有關變化，檢視停車場收費水平，如有調整將適時通知用戶。回覆中並未有回答今年會在何時加租。

地區人士認為領展及房委會加幅不合理，要求凍結2019年度的停車場租金。（資料圖片）

今年1月1日開始，房委會轄下157個停車場的私家車泊車位月租收費上調約6%，其中私家車泊車位時租收費擬上調1元，而電單車、輕型貨車及大型巴士泊車位的月租維持不變，但「日泊」和「24小時泊」收費則建議上調5元。有議員指，房委會帶頭加租，會令其他機構跟風加租。

而房屋署回應譚家浚重凍結租金的要求時指，房委會指2019年度的停車場泊位租金上調幅度溫和，調整後的收費仍比部分公、私營機構營運的停車場為低。房委會表示每年會就停車場收費檢討一次，參考市場收費水平後，房委會商業樓宇小組委員已於去年11月，通過2019年上調房委會轄下停車場的泊車位收費。

面對房屋署和領展的回覆，譚家浚無奈指始終車主沒有其他停車場作選擇，在市場被壟斷的情況下只能繼續租用。