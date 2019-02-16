提領展租務管制　葉劉淑儀：非干預自由市場　非為區選

新民黨主席葉劉淑儀早前聯同工聯會立法會議員麥美娟，擬提出私人條例草案，規管房委會早年出售予領展的物業租金增幅，並向長期空置的商舖徵收空置稅。 葉劉淑儀今（16日）出席電台節目時表示，批評領展「賺到盡，瘋狂加租」，令屋邨小商戶被迫遷走，認為規管領展並非干預自由市場運作，而是規管其加租幅度。

葉劉淑儀認為，領展是壟斷市場。（資料圖片）

葉劉淑儀在出席港台節目《星期六問責》時表示，批評領展是「賺到盡，瘋狂加租」，指旗下商場在2005至2017年間租金加幅達130%，而其他私人商場的租金加幅只是70%，令屋邨小商戶被趕走，違反當年房委會出售商場予領展時，希望屋邨自給自足的原意。

她又認為領展旗下商場並非在自由市場營運，而是壟斷市場、獨市經營，「個個租戶都是被他宰割，一喺趕走你」，認為規管領展並非干預自由市場運作，而是規管其加租幅度。

至於會否擔心該草案會引起司法覆核，葉劉淑儀表示，如果條例草案仍然在討論階段，沒有可能提出司法覆核，如果該條例是經過立法會透徹的討論及合法的程序下獲通過，除非該條例違反人權法或《基本法》，難以挑戰已獲通過的條例。

否認提領展為區議會選舉鋪路

新一屆區議會選舉將於今年11月舉行，被問及此時關注領展問題是否與競選區議會有關，葉劉淑儀否認是為競選區議會鋪路，指區議會是單一議席，因此競時需貼近該個細選區，提出如領展般的大議題未必適用，又指自己已研究領展問題幾年，經常在立法會就領展問題提案。