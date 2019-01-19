【塌樹炸彈】多區山竹塌樹未清　獅隧護土牆冧樹半天吊恐直插馬路

颱風山竹去年九月襲港，風暴過後市面瘡痍，本港多處出現塌樹擋路問題。據悉，各間巴士公司已向政府報告有關路面狀況不良的路段，包括路面崎嶇不平、路邊有樹木突出阻礙駕駛者視線，估計全港超過350個危機地點。香港01記者巡視各路段狀況，發現大圍近獅子山隧道往九龍方向對出的護土高牆，有大量塌樹未清。殘留在斜坡上的樹幹，一旦跌落下方的馬路，後果不堪設想。此外，元朗新潭路樹冠枝葉向馬路延伸，巴士被樹枝掃車頂。馬鞍山的道路凹凸不平，令車身輕微拋起。有巴士業界人士表示，車長不時遇到上述情況，一旦發現就會向公司反映，再交由政府人員處理危樹及修補道路。

獅隧護土牆冧樹為患隨時直插馬路。(蔡正邦攝）

（香港01製圖）

記者發現不少馬路出現崎嶇不平，大部分已被署方人員修補。（蔡正邦攝） 巴士駛經樹葉掃車頂 颱風山竹過後，本港多處出現道路問題，有駕駛者指塌樹未及清理，樹木辦負責督促樹木管理部門，檢查人流車流高地方的樹木，盡快移除枯枝及結構有缺陷的樹木。但有駕駛者及巴士公司職員反映指，有樹木向馬路方向傾斜，阻礙司機的行車視線。 獅子山隧道護土牆 有塌樹險墮行車路 香港01記者取得巴士公司曾向政府反映問題路段的資料，及到不同的道路視察，發現樹木阻擋駕駛者視線，普遍分佈在新界區。其中，獅子山隧道往九龍方向近仁安醫院對開，右邊護土牆有樹上向行車路伸延，記者坐在巴士上層，發現樹葉會掃向車頭擋風玻璃。據航拍圖片可見，山坡上約十多棵大樹倒塌，並傾向行車路方向，當中樹木跌至下層護土牆，一旦墮向行車路，後果不堪設想。 另外，位於元朗新潭路元朗段近米埔巴士站，路旁一棵逾30米高的大樹，有樹冠及枝葉向馬路伸延。據記者觀察，巴士及重型貨車駛至上址時，需要減慢車速，駛經時更有樹枝打到車頂。 路面不平 巴士減速 此外，記者發現不少馬路出現崎嶇不平，大部分已被署方人員修補。當中，馬鞍山亞公角街近富安花園對開一段路，馬路近石壆位置明顯凸起，巴士駛至時需減慢，可見巴士駛至不平位置時，車身輕微拋起，但不影響行車。至於沙田大涌橋路近第一城對開，巴士站明顯有高低不平狀況，經署方人員修補後對行車未造成影響。

據航拍圖片可見，山坡上約十多棵大樹倒塌，並傾向行車路方向，當中樹木跌至下層護土牆，險墮行車路造成危險。（蔡正邦攝）

發展局指過去三年 接獲約220宗 樹木阻駕駛者視線赧案

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業界人士稱樹枝及葉 不時打中巴士車身

九巴職員權益工會理事長李國華表示，巴士公司不時接獲車長反映，指馬路旁有樹木阻擋駕駛者視線，其後公司會通知政府部門處理。李指，由於新界區相對樹，例如城門隧道向沙田方向、林錦公路及新田公路，該處不時有樹枝及葉打到車身，甚至是打爆玻璃。

發展局 ：山竹後接獲約30宗 樹木阻駕駛者視線報告

發展局回覆香港01查詢指，過去三年，政府部門接獲約220宗路旁樹木阻礙駕駛者視線的報告，案件分佈不同區域。署方人員接報後，會盡快安排人員作實地視察，如發現個案屬實，會修剪樹木並移除斷枝。如有需要亦會更改道路標誌的位置，以解決問題。另外，超強颱風「山竹」今年九月襲港，導致本港廣泛樹木歪斜。過去數個月，政府收到約30宗樹木阻礙駕駛者視線的報告，大部分已處理。

路政署：署方已適時作出跟進

發展局續指，政府定期巡查和護養路旁樹木，以保持良好的綠化景觀、保障道路使用者的安全，包括確保路旁樹木不會阻礙駕駛者視線。而路政署則回覆指，在2016年1月至今年11月期間，共收到約100宗有關路旁樹木阻礙駕駛者視線的報告。當中約10宗，於今年9月中至11月收報。有關路旁樹木的位置分佈全港各區，署方接獲有關報告後，已適時作出跟進。