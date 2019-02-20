【天水圍婦女】照顧家庭失自由丈夫懶理　唱歌訴心聲：為自己而活

在天水圍天悅邨一隅，房間傳來一陣歌聲：「太陽像大紅花 在那東方天邊掛。」 三位婦女圍在一起——冠華拖著女兒，阿霞則抱著結他，而美容則專注地看著歌譜，她們正準備今個星期六「婦女心聲」歌唱表演。 「三個女人一個墟」，但她們湊在一起並只聊昨晚的電視劇或盡數老公不是，她們會談自由、理想及生活壓力——當她們需要全天候照顧家庭，感受情緒只能往肚裡吞，這首經典兒歌《小太陽》或許成為她們僅餘的出口。 攝影：朱潤富

(左起) 冠華兩母女、美容及阿霞一同參加婦女歌唱小組，藉由歌詞尋回喘息的空間。

阿霞、冠華及美容的故事不盡相同，但三人的經歷總在某些地方交疊。冠華及阿霞均是十多年前由內地嫁來香港。二人正值二十多歲，對婚姻及未來充滿期盼。「我是獨生女，家裡不愁錢，我也有一份文員工作，生活一直都很好；但媽媽想我快點嫁出去。」冠華正眼看著我說，但雙手仍游離於靠在椅背上的女兒。

冠華年約三十多歲，皮膚白皙，雙眼圓滾滾，但已育有三名子女，最大的升讀中學，最細的是眼下只得2歲的女兒。「廿幾歲嫁來香港後，十多年來只是湊仔，我完全失去了自己。我真的很後悔生下第三個。」她語帶堅定說。

丈夫是冠華的同鄉，跟父母同住居於天水圍天耀邨。兩家人均相識多年，但對方從來沒有跟冠華坦白自身的情況：「我第一次到先生屋企，呆了，為何這麼細？還要跟老爺奶奶住，我完全適應不來。」

坐在對面的阿霞聽著冠華說，內地的睡房比客廳還要大，她微笑著點著頭說：「我跟她的情況真的很像。」

冠華年約30多歲，育有三名子女，她說過往十年均是失去了自我。

作為媽媽不想傷害子女，但當你要獨自面對所有事，會覺得沒有出路。 天水圍婦女阿霞

社區缺託兒 24小時湊仔致患上情緒病

由內地嫁來香港，到因照顧家庭而失去自我，這些經歷阿霞全都經歷過。2013年，阿霞跟丈夫及八歲的女兒搬進天晴邨後懷上了兒子。她說，得悉懷有第二胎時，曾到家計會排期流產。

阿霞曾說：「當年大女兒出生後情緒很差，加上預計到第二個所花的錢更多，就打算唔要；但家計會排的日期過了可以做流產手術的階段，最後就沒有做了。」

阿霞搬入天水圍後，發現當區託兒服務不足，教她要辭掉工作全職照顧小朋友——日以繼夜的家庭工作加上缺乏喘息空間，最終導致她患上了抑鬱症。「那時候上水有『社區保姆』，但天水圍的資源則較少。」

據社會福利署資料，天水圍僅有一間幼兒中心提供0至2歲的幼兒日託服務，名額只得64個。

那時候她在廚房砌菜，一對仔女在外頭因爭玩具而不斷嘈吵，阿霞拿著菜刀在鉆板上劈，不知不覺愈劈愈大聲。「我定過神來後，立即將菜刀拋低。作為媽媽不想傷害子女，但當你要獨自面對所有事，會覺得沒有出路。」

阿霞是首批參與歌唱小組的婦女，曾因照顧孩子患上抑鬱症。

丈夫漠視困難：「又係你話要生？」

阿霞的女兒已升讀中三，兒子也上了幼稚園，她終於離開了陰谷，於兒女上學的時候找回屬於自己的時間。然而，冠華及美容同要照顧年幼的孩子，生活仍然離不開兒女。冠華早前跟丈夫商量，希望他放假時幫忙照顧小孩，讓冠華可以外出逛逛，從繁重的家務中喘息；但美容則沒有這麼幸運。

「丈夫的態度是『唔好煩到佢』，他是那種卸膊的男人。」美容輪廓深邃，雙眼常常帶著笑意，但提起丈夫，美容的嘴角禁不住垂了下來。美容曾跟丈夫訴說照顧孩子的壓力，但對方的漠不關心教她心灰意冷。「又係你話要生嘅。」丈夫曾跟美容說，這句話如同將照顧家庭的責任拒之門外。「他說了很多很難聽的說話，好像這頭家不關他事，我的確想過離婚。」

美容為了三個孩子，仍然忍受著丈夫的苛責，但她承認不時也會跟對方吵架。她於空中畫了數條曲線，說：「忍也有個限度，谷埋谷埋一陣就會爆出來；爆完之後再谷，然後又爆。」

婦女需全天候照顧家庭，冠華(左) 說歌唱小組是她僅餘屬於自己的時間。

我不想後悔，因為四十歲還在湊仔的話，這樣就一世。 天水圍婦女阿華

師奶心願：想為自己而活

無論是社區還是家庭，三人均缺乏實質及精神上支援。幸而，民間團體的活動彌補了這個缺口。

阿霞跟美容因孩子於同一間學校就讀而認識，並更邀請對方參加兩星期一次的音樂小組聚會，跟其他婦女唱歌以及分享自身的故事。「在這個小組認識的婦女，跟其他有些不同，我可以跟她們講心事——我經常與她傾了好幾個小時。」美容指著阿霞笑說。

天水圍社區發展網絡於2014年起舉辦婦女音樂小組，教授歌唱技巧、大唱經典金曲外，社區音樂義務導師Billy 還會聆聽婦女日常的生活壓力及心聲，並譜出多首自創歌曲，讓她們藉由歌曲抒發情感。阿霞是第一批參與音樂小組的婦女，她說過往只是困在家中照顧孩子，未曾接觸家庭以外的世界，教她缺乏自信；但自從參與音樂小組後，由學習結他到自行作曲作詞，即使她笑說作品仍未能端上舞台，但她從歌詞中找回自我。

「我曾蹉跎的歲月，實然，我們都一樣，我們都活在現實的無奈裡，也活在自己小小的心願裡。」——阿霞創作曲《看見自己》節錄歌詞

打開曲譜，她們分享說《一樣的雨水》、《烈日高張當自強》等自創曲的歌詞能表達到她們的感受外，美容說經典兒歌《小太陽》給予她走下去的力量。「我在家哼著哼著，不知為何心情會好起來，現在聽到女兒都一齊哼，不自覺將這種正面能量帶給她，這是我想繼續上音樂小組的動力。」

三人正準備演出，藉由歌聲向大眾訴說婦女的感受。

回溯來港後的日子，冠華想起過去十年均是為家庭而活，她希望能趕及在四十歲前，重投社會，為自己活下去。「我不想後悔，因為四十歲還在湊仔的話，這樣就一世。我會跟丈夫說，我要出去工作，接觸社會。」美容接著說：「我覺得我的能力一定不會比丈夫差，我也想要外出工作，好好證明自己。」

《一樣的雨水》節錄歌詞 窮人不卑 富人不驕 都唇齒兩靠一樣的笑 勤勞有價 護兒安家 天與地間 不分大小 雨水一樣降

《我會活得更好》節錄歌詞 讓我可 忘掉每段難堪的過去 抹乾眼淚，悲憤轉成自強不後退 讓創傷 痊癒要用無比的勇，叫心悸動，相信生命是原可自控 讓我知 長路有著同樣一個你，抱擁我吧，相勉激勵便能不害怕