區議會通過樂善堂小學改建過渡性房屋　料2020年可供入伙

公屋輪候冊申請宗數近30萬宗，一般家庭輪候時間屢創新高，現時已長達5.5年。為了增加暫時房屋數量，九龍樂善堂日前提意改建位於九龍城樂善堂小學校舍作「過渡性社會房屋」，有關議案今日（21日）在九龍城區議會轄下「房屋及基礎建設委員會」進行諮詢及討論，獲得眾議員支持下，將成為全港首個改建校舍作「過渡性社會房屋」項目。 樂善堂方面表示，期望作出先導作用，外界能考慮善用閒置校舍、建築物及土地作過渡性社會房屋，以協助基層家庭解決短期住屋需要。

樂善堂小學每個課室將改建為3人或4人家庭的「過渡性社會房屋」，預計可提供45至55個單位。（樂善堂提供）

有獨立廚廁 又設共享服務間

樂善堂指小學將於今年8月停辦，今日於九龍城區議會房屋及基礎建設委員會進行諮詢及討論。樂善堂指會上議員同意將校舍改建為「過渡性社會房屋」項目，預計可提供45個至55個三至四人居住單位，預計有200人受惠。樂善堂指，內部裝潢將以環保為原則，盡量保留原有結構，設開放式廚房和獨立廁所浴室，也會有共享服務間，如洗衣房、家庭活動室等，提供服務支援。

在今日區議會會議上，有區議員詢問電力及供水問題。樂善堂代表表示，初步計劃於煮食及淋浴用的熱水爐等，主要用電力裝置，水錶及電錶均為每戶獨立設置，並提供上網等設施。保安問題方面則計劃在位於龍崗道及南角道之出入口設置保安閘門供住戶出入，並裝置閉路電視於公共空間等。

樂善堂小學將於8月31日停辦，校舍閒置期間將改建為「過渡性社會房屋」。（樂善堂提供）。

月內公布規劃詳情 9月啟動工程​

九龍樂善堂主席李聖潑表示，由於這是全港首個改建校舍作社會房屋的項目，在工程、技術、配套等方面將面對不少的挑戰；工程費用及相關規劃，將於取得意見後再作研究，並會聯同運輸及房屋局合作處理，期望能於未來一個月內公布規劃詳情，預計9月啟動工程，最快於2020年上旬讓有住屋需要的基層家庭陸續入伙。

原有的小學安排方面，樂善堂表示，已於今年1月與教育局為受影響的28名小四及小五學生另安排學位，全部家長均表示滿意，現有教職員亦已安排轉到樂善堂其他小學任教，確保學生和教職員均有妥善安排，並為轉校學生提供書簿及校服津貼、以及新校適應支援等。

樂善堂主席李聖潑(左二)、運房局政治助理符傳富(中)今日（21日）到九龍城區議會作諮詢。（樂善堂提供）

房屋規格及設計： 以環保為原則，盡量保留原有結構 預計提供約45至55個單位，地下預留2個無障礙單位 設開放設廚房和獨立廁所浴室 預計每個單位可供3至4人家庭租住，受惠人數超過200名 人均居住面積約不少於60平方呎 租期不少於兩年 共享空間 善用原有設施如操場、籃球場、園藝區等室外空間，舉辦家庭和社區活動 另設共享服務間，如洗衣房、家庭活動室等，提供服務支援 資料提供：樂善堂

申請資格： 輪候公屋3年或以上，並居於惡劣環境或急需住屋和社區支援的家庭 領取綜合社會保障援助計劃（綜援） 或 收入低於家庭住戶每月收入中位數55%的家庭優先 資料提供：樂善堂