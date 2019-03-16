交涉8小時漁護署讓步　泰狗主朋友獲准代領走失狗遺體

日前一隻泰國狗狗疑因走失誤登貨船抵港，最後被漁護署捉走。漁護署日前回覆查詢時證實，因該狗隻疑來自狂犬病爆發地區，所以已被人道毀滅。 狗主除了對漁護署表示失望，更希望領回狗狗骨灰。狗主在港朋友Cliver接受訪問時表示，漁護署至昨日（15日）正式聯絡她交代事件，多番交涉後終讓步，允許她在稍後補交授權信正本情況下代領遺體。

泰國狗誤到港 一日內被處決

本周二（3月12日），貨櫃碼頭一名員工於Facebook發文指，一隻小狗因誤登一艘由泰國出發的貨船，意外抵港。狗狗其後被漁護署以「疑來自有狂犬病爆發地區，傳播疾病風險屬極高」為由人道毀滅。本港動保人士批評漁護署做法草率，質疑他們沒有按法例至少觀察4天才「處決」；漁護署其後回覆表示，4天觀察只適用於本地流浪動物，並不包括非法進口的動物。

一隻泰國狗狗日前（12日）因誤登貨船到港，當晚即被漁護署人道毀滅。（受訪者提供）

狗主在港朋友Cliver接受《香港01》訪問時稱，她在13日接獲狗主親姊來電求助後，當天共花8小時致電漁護署了解事件，但她稱被當局敷衍回應。她指，漁護署昨晚正式回覆她，要求她出示涉事狗狗於登上貨船前被人畜養的證明，以及代理人獲授權信，才可領回狗狗遺體。

狗主在港朋友Cliver在其Facebook專頁宣布，漁護署最終接納及承認身在泰國的狗主為涉事狗狗唯一飼主。（受訪者提供）

狗主表明難以出示畜養證明

Cliver隨即與漁護署職員理論，表明她們無法出示畜養證明。她解釋道，因狗主於泰國當地收養了多隻流浪狗，故並沒特地與涉事狗狗合照。另外，泰國政府並無法例要求為狗狗注射晶片，因此狗主亦未有任何蓄養證明及相關健康證明。

經過8小時交涉後，Cliver引述漁護署終讓步，允許她無需遞交畜養證明，以及稍後補交授權信正本情況下代領遺體，預計今日下午3時已可將狗狗遺體移交。她續指，善終公司已特地預留一輛空車，隨時候命。狗狗遺體將按照狗主意願，在港以佛教儀式將遺體火化。她補充，目前尚未決定何時火化，及如何安置狗狗的骨灰。

漁護署昨日（15日）回覆指，該狗隻屍體現暫由當局保管。報稱為該狗隻登上貨船前的畜養人的代理人已與當局聯絡，表示希望領回狗隻屍體並安排善終服務。當局會在代理人出示該狗隻於登上貨船前被人畜養的證明，以及代理人獲授權的證明後，與代理人商討後續安排。

除是次「處決」泰國誤上貨船的犬隻外，漁護署近年亦牽涉多宗受爭議的動物事件，當中主角包括小赤狐、藥房貓波子等等。

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