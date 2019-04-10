【屯門講呢啲】文娛廣場「隱藏空間」　原規劃為停車場卻空置多年

香港各區的泊車位嚴重不足，屯門區也不例外，有指區內泊位逼爆，部分停車場的使用率已達百分之一百。但在屯門大會堂、屯門郵政局一帶(統稱文娛廣場)原來有個「隱藏空間」，早年已被規劃作為停車場，卻空置多年未有善用，何解？

屯門文娛廣場主要用來連接屯門大會堂、屯門政府合署、屯門法院和屯門公共圖書館等幾個區內重要公共設施，平日不少人都會經過。根據區議會文件，文 娛 廣 場 地 下 的 空 置 地 方， 在 1980年代屯 門 政 府 合 署 興 建 時， 已 預 留 作 擴建用途 。據當時的研究結果，由於當時車位已足夠供政府車輛使用，而且改建費用高昂和當時的政策不允許政府出租停車位予非政府車輛使用，故擱置了有關的改建計劃。該署指，該空置地方不屬任何部門管理或管有，但若有部門有意使用該地方，署方會提供協助。

屯門公共圖書館對開的一幅空地的地下，早年原本規劃作停車場。（余睿菁攝）

屯門區區議員李洪森指，早年已有不少意見，爭取將該處用地變回停車場，但因沒有政府部門願意牽頭負責，所以不了了之。他又指，運輸署認為現時區內停車場的使用率未至「逼爆」，其實是沒有反映實際狀況，據他了解，很多居民都有投訴車位不足及價格高昂，「早年屯門區未有咁多人，但近年已經多咗好多居民，對車位嘅需求亦好大，所以我哋都好希望呢個建議可以盡快實行，舒緩車位不足嘅問題。」