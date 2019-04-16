【灣仔講呢啲】區會流會　加路連山道改劃、怡東酒店拆卸無計傾

沙中線工程、加路連山道用地改劃、怡東酒店拆卸計劃等多個重要議案，最近原本在灣仔區議會討論，惟當中有議員不滿所提出的動議被部分議員無理修訂狙擊，決定離場抗議，最後整個會議流會收場。

上星期二（4月9日），灣仔區議會舉行發展、規劃及交通委員會會議，當中討論多個議案，包括2019 - 2020年度灣仔區巴士路線計劃、沙中線工程、怡東酒店拆卸計劃等。其中，當區區議員楊雪盈亦就加路連山道用地改劃提出動議，要求規劃署先就改劃加路連山道用地舉行公眾諮詢會，並撤回城規會修訂 《黃泥涌分區計劃大綱核准圖編號S/H7/19》議程。

楊雪盈透露，有關動議被多名議員以「雞毛蒜皮」的理由要求修訂，「蓋過原本應該討論的動議，最後動議被否決」。她一再強調是次動議「十分重要」，城規會未曾正式就加路連山道用地改劃作公眾諮詢，「認為問了區議會就是諮詢公眾」，又指以往的調查所收集的調查發現，逾8成居民都反對有關改劃，認為加路連山道附近交通和環境根本無法負荷商業發展，但城規會撓過公眾諮詢程序直接將計劃呈交規劃署，而規劃署在未能提交足夠資料下諮詢區議會，對市民並不公平。

於是楊雪盈自行離場抗議，其增選委員和當區區議員鄭其建等相繼離場。會議不足法定人數，休會15分鐘。休會後人數仍然不足，最後會議「流會」收場，加路連山道用地改劃、怡東酒店拆卸計劃等多個重要議案未有完成討論。

灣仔區議會發展、規劃及交通委員會4月9日召開會議，最後流會。（資料圖片／黃偉倫攝）

據灣仔區議會常規及《區議會條例》第 70 條，區議會會議的法定人數為不少於當其時擔任該區議會議員的人數的二分之一。如在會議開始時或在會議進行期間沒有足夠的法定人數，主席須指示秘書召喚缺席的議員出席。如在15分鐘後仍未有足夠的法定人數，主席須立即宣布休會。該區議會議員為13人，據當區議程概覽，發展、規劃及交通委員會會議下次開會為6月4日。