【長發食堂】青衣長發廣場翻新後添食肆　近8成為大型連鎖餐廳　

長發邨過往為小販、宵夜集中地，自從領展接手長發商場後此景不再，商場內倒變成「美食城」。後來美食城亦於2017年結業，近日廣場完成翻新，美食城更名為「長發食堂」，場內再有新食肆進駐。不過記者到場轉了一圈，有近8成為大型連鎖食肆。

近半年長發廣場進行翻新，進駐了非大型連鎖食肆，包括一休居食屋日本料理、嚐Cafe Lavie及金泰園等。惟記者在廣場內巡視了一圈，發現26間食肆內中，近8成均為大型連鎖食店，包括美心、一粥麵及意樂等等。

當區區議員林翠玲表示，長發廣場自去年開始進行翻新工程，廣場頂層的長發酒樓因抵受不住租金上升而搬走，現今原址「劏成」四間食肆，包括金泰園、薩利亞、金百匯及京都薈。居於長發邨的市民吳先生指，雖然廣場翻新後比以前更多選擇，但價錢亦成為考慮因素之一。

長發廣場自去年開始進行翻新工程，當區區議員指，廣場因翻新增添了不少食肆。（黃文軒攝）

2008年「青衣美食城」開幕，取締了昔日長發邨外小販林雜的光景。早年美食城被質疑，雖然店舖種類繁多，但其實全屬單一商戶承租。今日廣場發言人指，目前廣場經過翻新後，已由單一租戶分拆成六戶，目前正由不同租戶經營小食店，美食城亦已更名「長發食堂」。