【房署街市】啟用15年　梨木樹街市完成翻新　區議員：物價可接受

荃灣梨木樹街市近日完成翻新，有區議員指，對翻新過後的街市暫感滿意，更有街坊向他反映，街市內的物價維持過往水平之餘，甚至變得更便宜。

由房委會持有的梨木樹街市於2004年落成，翻新過後，街市現提供逾80個舖位，部分舖位仍在招租。除了賣新鮮糧食和乾貨的檔口，街市內亦有不少賣熟食的店舖，並於場內劃出一個位置，供市民坐下用餐的。記者今曾到場視察，假期的早上有不少人到街市購物，有街坊指街市完成翻新後，物價和之前比並無太大分別，而因環境變得「企理」，故現時「行得更舒服」。

有街坊指街市完成翻新後，環境變得「企理」，故現時「行得更舒服」。(李穎霖攝)

荃灣區區議員陳琬琛指，自已和同區另一區議員黃家華一直爭取翻新梨木樹街市：「因為本來街市的地板很滑，令邨內不少老人家滑倒，而街市的去水系統亦有問題，曾因去不了水而需關閉街市。」加上他留意到邨內多了不少輪椅使用者，而過往街市的通道較窄，不足以讓輪椅通過，故認為有需要翻新街市，改善居民的購物環境。

翻新期間，邨內設臨時街市供居民購物，陳琬琛表示，工程的時間不長，前後只花了兩、三個月時間便完成了翻新。新街市四月初起逐步開放，到月中商戶全面進場，街市舊有的商戶並非全數留下，陳指背後有很多不同原因：「有些人希望可以休息一下，有些則是因為未必應付得到新租金。」

荃灣區區議員陳琬琛(左三)指，舊梨木樹街市有不少問題，故一直爭取翻新。(陳琬琛提供)

雖然未知實際的租金加幅，但他指自街市重開營運，自己每日都會到場視察，暫未發現物價大幅上升：「街坊們都覺得價錢可以接受，有街坊甚至覺得比過往更便宜了。」他表示，有以前會特地到荃灣買菜街坊，現時仍選擇留在邨內街市消費。