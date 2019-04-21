【復活節好去處】紅雨後石硤尾墟市重開 30度翳焗檔主頂硬上

昨天因紅雨被逼中途取消的石硤尾「復活親子逛墟市」，今日終可如期舉行。經過連場豪雨，今天天陰翳焗，天文台雖然人流並不算多，不過仍有不少市民一家大細到場支持。有熟食檔負責人指，昨天大風大雨之下連帳篷也被吹起，臨急收拾十分狼狽，有部分食物因為墟市取消需要丟棄，也有部分留到今天一併售賣。他們均希望，今天剩下的時間能「收復失地」，在墟市晚上10時完結前售完全部食物。

椰汁小白兔、復活蛋大菜糕、雞仔蓮蓉包......石硤尾偉智街遊樂場現時有逾百個熟食及乾貨攤位，售賣不少與復活節有關的食物和產品。由關注綜援低收入聯盟、深水埗見光墟關注組及重現街道熟食文化關注組等民間團體舉辦「復活親子逛墟市」的見光墟活動，本來一連兩天(4月20日及21日)舉行，但昨天2時20分天文台發出今年首個紅色暴雨警告信號，開幕儀式進行期間，天色瞬間變黑，刮起狂風暴雨，球場內亦出現水浸，活動無奈取消，場面十分狼狽。

據天文台資料，今日最高達30度高温。

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檔主Alvin表示，店內有售賣「懷舊又新穎」的復活蛋大菜糕，暫時來說生意不錯。(呂諮君攝) 以懷舊小食為主，檔口在近入口處的檔主Alvin表示，昨天開檔不足一小時便掛起黃雨，再多一小時更掛起紅雨，在橫風橫雨之下，他們在帳篷內需濕身收拾離場，幸他所售的復活蛋大菜糕、黃金皮蛋等及時「雪得返」，可留到今天售賣不需丟棄，而暫時來說生意不錯，希望陸續會有更多人前來。

檔主阿欣指，昨天有20、30個士多啤梨大福與椰汁小白兔，因不能保存，她將之全數送予義工和街坊。(呂諾君攝) 售賣手工小食的檔主阿欣指，今天場內人流仍不算多，認為市民或擔心再下雨未有前來。她形容，昨天豪雨突然來襲，情況十分狼狽。在活動宣佈取消後，她先是關上電力裝置，再「快手快腳」收拾攤檔食物，運回由附近店舖借出的中央廚房。當中有20、30個士多啤梨大福與椰汁小白兔，則因不能保存，阿欣全數送予義工和街坊，「好過掉晒成吖嘛！」她說。

檔主Jenny則表示，希望今天天公造美，不要再下大雨。(呂諾君攝) 至於位處場中央的檔主Jenny則表示，今天天氣較熱，造型可愛的鴨仔啫喱很快便全數售光，現時店內仍有雞仔和豬仔蓮蓉包，以及盒裝的雞仔肚臍餅，希望在未來數小時能賣得完。她表示，昨天碰巧遲了開檔，到場時已獲告知取消活動，幸好避過了大雨，但見到附近檔主都匆匆忙忙，部分攤檔的簷蓬更被吹走，希望今天天公造美，不要再下大雨。

場內雖有環保餐具免費租借，但反應卻未如理想。(呂諾君攝)

除此之外，場內原來設有免費借用的環保餐具。市民只需放下20元按金就可借用，用完後不用清洗，直接歸還就可拿回20元。不過職員表示，開始數小時以來，前來登記使用的市民不足20人，而記者在場內所見，使用即棄餐具的人亦是不少。職員希望加以呼籲，鼓勵市民支持環保。