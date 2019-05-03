【新界東北收地】82歲村民下跪15分鐘　發展局長黃偉綸拒收請願信

立法會財務委員會於3日繼續開會討論新界東北工程項目撥款。下午，數十名新界東北村民遊行至政府總部，並在政府總部門外示威，要求暫援新界東北工程項目撥款。期間一名82歲馬屎埔村民兩度下跪，請求民建聯議員劉國勳及發展局局長黃偉綸接收請願信，惟十五分鐘過後，仍未見發展局派代表接收，村民大感失望，撕毀官員及建制派議員的照片，大喊：「人渣！」 攝影：黃偉民

新界東北村民遊行

下午1時30分，數十名受新界東北工程項目影響的馬屎埔、古洞北村民及農民由金鐘海富中心遊行至政府總部，高呼「合理賠償，合理安置」、「先安置，後動工」等口號。並於下午2時到達政府總部。

林卓廷拒絶承諾投反對票

一眾泛民議員包括梁耀宗、范國威、朱凱迪、毛孟靜、陳志全及楊岳橋現身為村民打氣，並表示會在議決時投下反對票。民主黨林卓廷亦有現身接收居民請願信，惟不願意承諾會投反對票，只表示會聆聽村民聲音。

82歲陳伯向劉國勳下跪

民建聯議員劉國勳其後亦有現身，並發言指：「我一向立場清晰，就是支持東北發展。明白村民的苦況，會逐一為大家反映，爭取應得權益。」馬屎埔村民陳基裘聽罷，雙腿跪在地上，請求他在財委會上投下反對票，劉見狀馬上蹲下，並再次強調自己立場。

馬屎埔村民陳基裘雙腿跪在地上，請求劉國勳在財委會上投下反對票。

陳伯下跪15分鐘 「連尊嚴都唔要」

發展局委派了一名年輕行政人員作為代表接收村民的請願信，引起陳基裘不滿。他於下午2時50分再度下跪，要求發展局局長黃偉綸或發展局常任秘書長甯漢豪女士下樓接信，惟直至3時05分，他們仍沒有現身，陳基裘忿然表示：「我連尊嚴都唔要，佢哋喺樓上都唔願意落嚟接信！」

村民大感失望，於是撕毀官員及一眾沒有現身的建制派議員的照片，並大罵：「佢哋真係垃圾、人渣嚟㗎！尤其是着西裝呢個周浩鼎，最衰！」