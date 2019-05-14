【DSE 2019】地區辦試後回收活動　讓收音機和計算機重生　

2019年中學文憑試(DSE)考試已來到尾聲，一班考生終於鬆一口氣。為了應付使用電台廣播的聆聽考試，不少人都會特意購買耳筒式收音機，考試過後甚少再使用。近日不同地區都有回收收音機的行動，鼓勵市民將放在家中用不著的收音機捐出來，由地區人士轉交下一年的考生，希望循環再用。

早前有調查顯示，逾六成受訪應屆考生從未使用過收音機。(資料圖片)

今時今日手機都可收聽電台節目，但多年來考評局都以電台廣播方式發放語文科聆聽考試的錄音，考生大多需要在試場中使用傳統耳筒式收音機，才可以應考。過去有機構調查指，有六成受訪考生沒有使用收音機的經驗，大多是為應付考試才首次使用收音機。為了讓收音機可以循環再用，不會「用完即棄」，近日不同地區都開始回收行動。

不想收音機「考完即棄」，可以如何處理？(呂諾君攝)

炮台山社區幹事陳嘉佑指，地區之間一直知悉有相關回收計劃，今年是他們首次舉辦。陳表示，得到區內友好商戶准許，將於5月20日起在七海商業中心的店舖門外放置放置小型收集箱，街坊亦可將收音機交到街站或與他們預約交收。他認為現階段未能估計回收數目，指「有20部已經好好」，可以的話會將收音機保留至下年讓其他學生前來拿取，或者全數送予區內背景較基層的學校，由校方轉交予學生。

一些印有「H.K.E.A.A. APPROVED」標籤的計算機，幾乎每個考生都有一部。(呂諾君攝)

除了收音機，一些印有「H.K.E.A.A. APPROVED」標籤的計算機同樣面對「考完即棄」的命運。公民黨一班社區幹事，今年亦在各區設置流動服務站回收計數機和收音機，替舊物找到新生命的同時，亦可惠及有需要的考生。

各區回收詳情如下：

炮台山活辦回收DSE收音機活動，詳情按此

青年公民辦收音機及計算機重生活動，詳情按此