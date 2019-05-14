【DSE】報道指中文口試擬納入校本評核　教師憂影響學生說話能力

考評局前秘書長唐創時卸任前夕，曾指中文科的考核可再簡化，可只設閱讀理解及寫作，不設聆聽與口語考核。《星島日報》今日（14日）引述消息報道，教育局轄下學校課程檢討專責小組正研究精簡中文科課程，將中學文憑試（DSE）中文科卷四說話能力考核，納入校本評核（SBA）。 資深中文科教師王美琪同意精簡中文科課程，相信有助減輕師生負擔、減少操練。但她同時擔心，刪除卷四會影響學生的說話能力，建議重新引入「個人短講」，取代小組討論。

DSE中文科評核大綱

學校課程檢討專責小組主要負責整體檢討中小學課程，例如就改善課程、促進中小學階段銜接等範疇，提出方向性建議。

《星島日報》報道引述消息人士指，政府發現現時的中文科口試模式缺乏成本效益，涉及大量人力及時間。該消息人士表示，專責小組認為目前校本評核制度可簡化，例如在選修部分中，由「十選二」改為只選修一個單元或減少提交分數次數。校本評核過程中可設口頭簡報或小組討論，取代DSE中文說話能力考核。

報道指，具體操作仍待課程發展議會的委員會研究，預定今年7月發表諮詢文件。

王美琪認為，刪除說話卷能減少操練，但同時擔心影響學生的說話能力。（資料圖片）

中文教師倡重新引入「個人短講」取代小組討論

資深中文科教師王美琪表示，同意精簡中文科課程，減輕現有校本評核為師生帶來的負擔。她認為，刪除說話卷能減少操練，但同時擔心影響學生的說話能力。

王美琪續指，不能斷言說話卷是沒有意義，若當局最後決定保留說話卷，亦難以避免要作改變。她形容，目前說話卷的小組討論模式未必能體現學生的實際能力，建議重新引入舊制中國語文及文化科的「個人短講」，取代小組討論。

另外，考評局於2018中學文憑試《試題專輯》中批評，個別學校課業的評核重點過於側重某項能力，例如只考核背誦；亦有學校以過去公開試的試卷，用作校本評核（SBA）之用，並將分數計入DSE成績，此舉未必能配合學習單元目標，兼影響公平性。