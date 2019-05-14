【屋邨老化】博康邨升降機兩部𨋢齊壞　區議員促全面更換

入伙30多年的沙田博康邨，大廈升降機出現老化，不時發生故障和需要維修停用。今天有街坊指，博泰樓有兩部升降機同時故障，而且由於兩部升降機運作於相同樓層，有關的住戶大受影響，對孕婦、長者甚至輪椅人士非常不便。區議員指，隨着升降機變得愈來愈舊，每次更換原廠零件都需時甚久，認為應盡快全面更換升降機，才可徹底解決問題。

兩部升降機同時壞掉，對居民十分不便。(沙田區區議員趙柱幫提供)

早在四月下旬，博泰樓已有街坊表示，六部之中其中一部升降機(L24)出現零件故障，需要圍封停用。據知，只有兩部升降機(L24及L25)於1、4、7、10、13、16、19、22、25、28、31、34樓運作，住在這些樓層的街坊，自四月底開始需依靠餘下的一部L25升降機出入。但昨日(13日）L25亦宣告壞掉。兩部升降機同時間停用，對居民來說很不方便。雖然大部分人都可「行多層」使用其他升降機，但行動不便者則是無法出門。

沙田區區議員趙柱幫指出，近年該邨的升降機經常需要停用，每次的維修需時甚久，以他所知皆因升降機的零件已十分老舊，承辦商安裝及尋找相關的原廠零件均花上不少時間。趙又指，屋邨的升降機大多以兩部一組，服務相同的樓層，當其中一部壞掉，另一部升降機不停運作，負荷隨之加重，亦更易產生故障。就博泰樓的問題，他已即時與管理處經理及電梯維修人員到機房視察，其中L24升降機已於今天重開。

博康邨是租者置其屋計劃的屋邨之一，趙柱幫指，一直有與法團和管理公司關注邨內的升降機問題，表示開邨以來使用至今，升降機從沒進行大型更換或優化。他表示，知悉市建局有更換升降機的資助計劃，因此希望屋邨可以全面更換所有升降機，同時要求機電署加強派員巡查及檢測，以保障居民能安全使用升降機。