華明街市重開　建華豬肉檔進駐　街坊讚22元良心燒味飯吸客　 　

粉嶺華明街市去年初被領展外判予給建華集團管理，在今年農曆新年進行3個月翻新，最近街市終於重開。記者直擊街市現況，街市人頭湧湧，場內為配合新開業，推出積分購物優惠。有街坊反映街市翻新後環境舒適，貨品價格相宜，亦可享22元燒味飯。不過亦有街坊認為「可能是管理公司為新開業而給街坊一些甜頭」。記者亦發現，雖然不少原有商戶獲保留，但早前被迫加租迫遷的豬肉檔，已改為建華集團旗下肉檔，而昔日街市後的小販已不復再。

粉嶺華明街市於去年3月被領展外判給建華集團管理，當時商戶的租約只到今年2月15日，管理公司同期關閉街市，並展開為期3個月翻新工程，街市於5月16日重開。

華明街市重開後人頭湧湧。（鄧栢良攝）

記者今日到街市視察，發現街市內以至外面的小食街都人頭湧湧。街市經翻新後，保留原有設計，街市內籠較以往「光猛」和整潔，逾40個檔口以「井」字排列，行人通道尚算寬敞，亦增設冷氣系統。街市營業時間為早上7時至晚上8時，而小食街則於早上7時至翌日凌晨一時營業。

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記者環視一周，街市商舖亦算多元，包括菜檔、肉檔、海鮮檔和雜貨店等，而外面的小食街則進駐奶茶飲料店、本地地道小食店和泰菜小食店等。不過，較引來街坊注意是，一間燒味店竟推出「22元單雙拼燒味飯，兼送汽水」，學生更可減2元優惠。

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記者亦見，該街市與其他建華管理的街市一樣，加設會員儲分計劃，登記會員只要購物後在店舖拍卡，就可拍儲積分，累積夠若干積分，可在顧客服務處換領禮品。為迎合今月新開業，街市更推積分優惠，街坊今月內買餸可享有雙倍積分。有意成為會員的街坊用讚好「華明街市」fb專頁，再填寫個人資料，就可免交20元的會員費。

街坊雷伯稱，街市裝修後更為美靚，「以前只有幾檔賣菜和肉，只好走到雍盛苑街市買餸」，他又認為現時街市物價與以往相若。不過，旁邊的雷太笑言：「可能新開業，管理公司就向街坊給些甜頭」。另外，有學生稱，麵包價錢都頗便宜，「頹飯」和燒味飯都有學生餐優惠，「只是20多元，都合理」。

不過在「糖衣」亦暗藏「犧牲」。具「豬肉王」之稱的建華集團，公司旗下有不少豬肉店，經常被外界指「壟斷」豬肉生意。早前香港01跟進華明街市翻新時，曾報道華明街市僅存3個豬肉檔販，料九成不獲續租，由建華集團接手豬肉檔生意。其中，有豬肉檔主稱，租金十年間被領展由2萬元至逾4萬元，無奈迫遷。

北區區議員陳惠達表示，現時近9成原有商戶獲保留續租，但昔日豬肉檔則迫遷走，由建華集團接手。記者今日在現場發現，多間豬肉檔為建華集團旗下，包括「建華農牧」、「新界佬」和「領鮮豬肉」。

另外，香港01曾報道，在華明街市翻新前，建華集團被指用「辣招清場」趕絕邨內小販，包括建華高層下令職員驅逐在街市外擺檔的小販，教唆員工以鐵剪剪掉手推車的鎖鏈，又不停滋擾小販。現時街市已不見小販出沒，部分位置用玻璃圍封。