堆填區太陽能發電選址將軍澳　擬邀VTC參與設計　2020年運作

政府在 2018《施政報告》中提出考慮在合適的堆填區裝設太陽能板，將軍澳堆填區將率先推行。環保署向西貢區議會提交的文件指，署方計劃在將軍澳工業邨附近的新界東南堆填區台頂面、向南方的一幅約一萬平方米的已修復斜坡，進行小型太陽能發電系統試驗，發電量約為一兆瓦。系統料於2020年內投入運作，屆時環保署將透過導賞和展覽，向大眾推廣及加深公眾對太陽能發電和可再生能源的認識。

新界東南堆填區台頂面向南方的一幅斜坡，將興建小型太陽能發電系統。（區議會文件）

本港共有三個運作中的堆填區及13個已修復的堆填區，當中已修復的堆填區已陸續發展成康樂設施，扣除《活化已修復堆填區資助計劃》預留的平地後，餘下大部分土地為斜坡，有潛力用作發展太陽能發電。

環保署計劃先在新界東南堆填區台頂面、向南方的一幅約10,000平方米的已修復斜坡，進行小型太陽能發電系統試驗，系統的發電量約為一兆瓦。署方解釋，揀選新界東南堆填區的斜坡作為試點，是因為其地理環境、現有基建和配套設施方面，都具備良好條件發展小型太陽能發電試驗計劃。

有關計劃將由現時堆填區承辦商自資負責設計、興建及營運，料於2020年投入運作。環保署亦已初步聯絡職業訓練局（VTC）轄下的設計學院，探討由學院及學生參與是項試驗計劃設計工作的可行性。

由於這計劃是本港首項在堆填區內興建的太陽能發電系統，環保署期望能藉此機會寓環保工作於教育，在推行試驗計劃的同時，透過導賞和展覽設施，向市民大眾推廣及加深公眾對太陽能發電和可再生能源的認識。環保署將要求承辦商加設供市民大眾參觀和享用的設施，例如觀景台、可再生能源展示區等。