【東區KOL】「興東東熹」工程師關注社區小事　用份糧鬥蛇齋餅糭

工程師的工作，不外乎規劃、設計、監察施工現場等等，但眼前這位穿着恤衫、皮鞋的工程師，卻會在假日頂着酷熱天氣擺設街站，同時在屋邨屋苑游走，甚至走到山上，一棵樹、一盞燈，以至是租金「貴過太古城」的屋邨車位，他都要「關注」一下。 自小在筲箕灣長大，張振傑三年前憑着一股傻勁，與數名友人成立了「興東東熹環境關注組」，希望解決區內由來而久、但一直無人正視的社區問題。為了多接觸街坊，除了開設Facebook專頁，他也學區議員，在節日時擺街站派小禮物，只不過他的「經費」，來自人工、積蓄，「我哋係一個居民組織，冇政黨、冇背景，錢唔係特別多，但我哋好想，想做得好過佢哋。」

興東邨、東熹苑一帶主要是依山而建的住宅區。(呂諾君攝)

今年31歲的張振傑(CK)，小時候已在東熹苑居住，該處一帶主要是依山而建的住宅區，同區還有興東邨和東欣苑等。自懂事以來，他見到不少根深蒂固的社區問題，例如位於興東商場內的街市，因區內的街市設施充足，因此關閉多年，其後一直轉型不成，空置了至少十年；到他漸漸長大，留意到區內的違泊情況漸變嚴重，後來才發現，這一切原來都與領展有關。

停車場租金貴致違泊不斷 去信區議員無反應

「興東邨車位由2010年租千幾蚊，到2015年要近3000蚊，當時已經收得比太古城貴，呢度係公屋居屋區，收咁貴，啲人都就咁泊喺街就算，分分鐘抄牌罰款都冇咁貴。」CK指，興東邨停車場由領展管理，每年加幅均逾10%，而東熹苑停車場拆售予獨立投資者，亦令車位「愈炒愈貴」，於是衍生了耀興道一帶長期有車輛違泊，阻礙交通和行人安全。他自己亦是車主，曾就區內的車位問題多次以電郵向當區區議員反映，但都不獲理會，因而觸發他想：有些改變，會否自己都可以做到？

2016年，CK召集了多名同樣住在東區多年、志同道合想改善社區的朋友，開始了關注組的工作。起初他們多以「寫嘢」去信不同政府部門為主，其後才慢慢接觸多了街坊。「咪睇𠵱家個page設計咁靚，一開波嗰陣，全部嘢都好簡單，連個logo都係我自己畫。」現時團隊有約八人，各有不同的專業，如設計師、市場營銷、護士等等，關注組亦漸漸多舉辦活動和聆聽街坊意見。去年六月，關注組聯同一班區內車主，在違泊黑點耀興道的斜坡進行慢駛遊行，引起不少迴響。

「當社會上好多人都覺得絕望，覺得處理社區問題係好煩，甚至有啲厭惡嘅事，作為後生仔，我覺得我哋更應該企出嚟，畀大家少少希望，少少改變。」 興東東熹環境關注組 CK

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遊樂場同天橋唔夠光？憑一口氣「點燈」數年終有迴響



一如專頁上的介紹，關注組成員是關心社區環境、不甘任由政府、財團漠視權益的街坊，對於「環境」二字，他們尤其重視。CK指，關注組開始運作不久，有位劉伯便找上他們，反映希望在筲箕灣配水庫遊樂場加設照明系統，以及延長晚上的開放時間。這個位處山上的遊樂場，位置「隱世」，卻有齊足球場、籃球場、緩跑徑和大草地，但現時只開放至晚上七時，場內亦未見任何照明系統。「平日大家放工返到嚟，已經冇得上嚟做運動，因為周圍黑咗，度閘亦會上鎖。但其實呢度環境好好，好受街坊歡迎。」

同樣有照明問題的，是興東商場行人橋的路燈。據知，該處為出入主要通道，但橋上過半路燈數年間長期處於待修狀態，燈光昏暗，居民擔心易生意外，又傳聞曾有劫案出現。關注組先後去信康文署和房屋署，希望他們分別在配水庫增加照明設施，以及更換行人天橋的燈光系統。爭取多時，終見成果，康文署指正就遊樂場燈光的相關設計方案申請撥款，而行人天橋的路燈已全面更換，並重鋪電線。

「企出嚟畀大家少少希望，少少改變。」CK說。(呂諾君攝)

除此之外，具樹藝師資格的CK，平日也會在區內檢查樹木。「樹木保育呢個題目近年都好多討論，樹藝師雖然唔係園境師，唔會認到晒每一種樹，但基本係可以判斷到棵樹健唔健康、有冇危險等等。」他表示，以一些如榕樹的大型樹木為例，在香港種植時普遍都出現樹坑太小、樹根不能好好生長的問題，很多時需要擴大樹坑，他希望，日後可以與其他成員為全區樹木作一次全面「身體檢查」。

灰心失望的事不少？「睇下捱得到幾時囉」

「我哋係咪工聯會？唔係呀我哋居民組織嚟咋。」 擺設街站時，CK和關注組成員常被居民這樣問道。「如果要答政治取態，我哋會話係非建制派囉。」CK指，他們留意到，自上屆區議會選舉後，興東東熹一帶似乎沒有其他民主派的地區人士幫忙觀察，關注組「走出來」，另一原因也是想盡些年輕人的責任。成立三年，當中有開心也有不開心，他們從沒想過，這樣毫無經驗的一個班底，也可以做出一些成績；但與此同時，也遇過不少挫折。

「由細到大，『興東邨』三個字都係地標，喺高處可以望到......但係幾年前，花圃前面話要起個事實上冇乜人用嘅避雨亭，遮住晒嗰三隻字。」CK指，避雨亭由區議會用了40多萬元興建，期間他們不斷去信表示反對，但始終勢弱，阻也阻不了，最後會議仍然通過撥款興建避雨亭。除此之外，他們平日派發宣傳品到街坊信箱，管理公司有時會出面阻撓，標準和原因不一。「睇下捱得幾耐啦，都相信係有好事嘅。」CK 正職為土木工程師，平日他工作忙碌，要用周末工餘時間兼顧社區工作，辛苦之餘，家人也擔心他「住呢區，做呢區」，不知會否有壞後果。

一如專頁上的介紹，關注組成員是關心社區環境、不甘任由政府、財團漠視權益的街坊，對於「環境」二字，他們尤其重視。(呂諾君攝)

出錢也出力，賺到的也許只有街坊一個微笑、一句答謝，平日更常被其他政黨的地區人士當成敵人。被問到會否順勢，在來年參選區議員？CK就表示抱着「必死的心」會「積極考慮」，「就算選，其實估計最多只有三成機會贏，但我哋嘅出現，如果可以畀到佢（現任區議員）少少壓力，逼到佢做嘢正視問題，甚至乎只係派多啲嘢畀街坊，其實已經係好事。」