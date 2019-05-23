【觀塘重建】裕民坊工匠喜訊　斗零踭聖手、修錶匠爭取三年獲發牌

觀塘裕民坊今年2月關閉重建，不但商戶曲終人散，附近5名工匠小販流離失所。曾有工匠向政府爭取發牌多年，但仍未獲工匠牌，對生計深感徬徨無助。不過，經過觀塘地區組織和工匠的多番爭取下，食環署終帶來喜訊，向觀塘區議會建議發出4個工匠發牌，包括兩個在裕民坊經營的補鞋匠和鐘錶修理匠。 被稱為觀塘「斗零踭聖手」的福嫂，是其中擬獲發牌的補鞋匠。她擬獲發牌的位置在康寧道後巷，記者到場了解，發現環境惡劣，有不少垃圾堆積。

食環署今月向觀塘區議會提交建議，向2名街頭無牌補鞋匠、1名線面匠和1名鐘錶修理匠簽發固定攤位（工匠）小販牌照。署方稱，有關工匠表示樂意在原址經營，並繳付每年牌照費和攤位費用合共3,458元，其固定攤位之面積不得超過1.2米乘0.9米，而且新簽發的小販牌照將不設繼承和轉讓。據了解，觀塘區議會今日已通過有關建議。

觀塘區四個擬闢設固定攤位(工匠)地點。（觀塘區議會文件）

記者發現，在四個建議發牌的工匠中，有一位補鞋匠和一位鐘錶修理匠正於裕民坊經營，獲發牌後，將須分別搬到觀塘康寧道25號側巷，和觀塘物華街39號前行人路上。

斗零踭聖手憂新安置位置環境差



被稱為觀塘「斗零踭聖手」的福嫂，是其中擬獲發牌的補鞋匠。她表示由裕民坊宣布重建開始，受影響的工匠已找區議員協助向食環申請發牌，「但一直無聲氣」。後來他們再三向署方爭取發牌，署方一直以他們所選擇的地點不合適而拒絕發牌。而今次她獲批的地點僅因前身的補鞋匠檔主放棄牌照而「執死雞」，「據我所知，他年事已高，又經常往返內地，係無法恆常開檔，不符牌照規定而被逼放棄牌照。」

有觀塘斗零踭聖手之稱的福嫂。

福嫂擬獲發牌的位置在康寧道後巷，記者到場了解，發現環境惡劣，有不少垃圾堆積。福嫂坦言對該位置不滿意，「那裏夜晚經常有人小便」，故她獲發牌後需裝修檔口，包括搭建帳篷以保護檔位，但她坦言對裝修感徬徨，「又無錢，老公有殘疾，只能靠自己。」而另一位擬獲牌的裕民坊修錶匠魏先生，他暫未獲通知發牌消息，苦訴「等了發牌很久了！希望是真的吧！」

另外，記者亦發現目前仍有五個商戶留守裕民坊，包括小食店、水果檔、報紙檔、雜貨店和藥房。場外貼有告示，要求政府將於三個月內收回舖位，部分商戶透露政府會於未來一、兩星期與他們各別會談。

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關注團體：總算有個安置



關注團體「活在觀塘」負責人袁智仁確認，新發牌的兩名裕民坊工匠為受重建影響的五名工匠小販之一。對於安置安排，他認為，該補鞋匠被安排到康寧道側巷鄰近牛頭角，較偏離原有位置，「但相信對方會接受安排，總算有一個安置」。

袁智仁強調，今次有裕民坊工匠獲發牌是地區團體和工匠幾經爭取的成果。他稱，於觀塘第五期的重建計劃中，裕民坊五位工匠一直未有任何安置或賠償，早於三年前已向署方就裕民坊重建要求發工匠牌，但遲遲不獲發牌。直到裕民坊今年2月28日關閉，該組織與工匠於三月上觀塘區議向食環署請願，對方並無交待發放工匠牌時間表和任何發牌詳情。直至上月，該組織和受影響的工匠再主動要求與食環署商討，到現在才有些「眉目」，「雖然今次食環署回應訴求，但事件反映署方發牌相當被動」。他亦希望署方盡快趁裕民坊今年底收地前處理餘下三個工匠發牌申請。