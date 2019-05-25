【馬鞍山KOL】三子分享食肆小店抗美食沙漠負評：別小看街坊力量

「很多時候約人，都會說在戲院等。」「像一些已經消失了，但又很經典的小巴站名」「對，就像大丸一樣！」站在圍封起木板的馬鞍山戲院前，鍾禮謙、劉卓洛和邱梓晉三個馬鞍山人，七咀八舌地說起這戲院昔日種種。三子是Facebook專頁「馬鞍山人，馬鞍山事」管理員，他們一直將戲院的消息向街坊發放：「說起這些，原來街坊都很有共鳴。所以這專頁是一個讓街坊交流的平台。」

2013年過後，以地區為中心的專頁在社交媒體上如雨後春筍，然而，當中不少皆與政黨有關，部分甚至已是註冊成有限公司發展，「當時見到馬鞍山沒有一個屬於自己居民的專頁，我們希望可以成立一個由民間、居民自發成立的地區facebook專頁。」正因如此，鍾禮謙在2014年建立了「馬鞍山人，馬鞍山事」，「一個屬於馬鞍山人既(嘅)Facebook專頁」─ 專頁簡介首句言簡意該，開宗明義道出了專頁的性質。

站在圍封起木板的馬鞍山戲院前，鍾禮謙(左)、劉卓洛(中)和邱梓晉三個馬鞍山人，七咀八舌地說起這戲院昔日種種。(林振華攝)

關心政治 由地區做起

說到這裏，邱梓晉坦言，自己當時不如曾為學民思潮秘書處主席的鍾禮謙般熱衷於政治，只是由「普教中」的爭議開始，慢慢關心政治議題，「慢慢覺得是否可做少少事幫助社區，由地區做起。」於是，在鍾的邀請下，亦加入一同管理專頁，他說笑續道：「反正又不是要投放很多時間。」

自發到戲院拍下上映場次

三個馬鞍山人以區內的衣、食、住、行資訊出發，所分享的馬鞍山事，鍾禮謙直言「甚麼都有」。「有人會傳訊息給我們，最常見的是失物，或寵物走失。也會有一些區內的突發資訊，如火警、交通意外等，都會透過我們這個平台發放消息。」易手前的馬鞍山戲院沒有網上售票服務，他們甚至自發到戲院拍下每日的上映場次，上傳到專頁上供街坊參考：「很多住在錦英、大水坑的街坊也會來這邊看電影，但也沒理由是來到才看有甚麼場次。」

以衣、食、住、行資訊出發，專頁上分享的馬鞍山事幾乎甚麼種類都有。(林振華攝)

令馬鞍山變回舊式真的會溝通社區

「我們像一個中間人的角色，提供一個平台讓人交流馬鞍山的資訊。」這看似是一個簡單的平台，但邱梓晉對此卻抱以找回舊式鄰里關系的期望：「希望有這個平台可以幫到大家，令這裏變得像個社區，是舊式真的會溝通的那種社區。」

分享小店 抗美食沙漠負評

馬鞍山過去被網民冠以「美食沙漠」的稱號，一間吉野家進駐已被說成是天大的喜訊，而區內有多間米線店，亦令馬鞍山被戲稱「米線之都」。不過，「馬鞍山人，馬鞍山事」中，卻有不少帖文，介紹區內小型食肆，像是對網上評論的小抗衡，劉卓洛解釋此舉是為了改變人對社區的觀感。「有時分享小店，正正希望告訴市民，馬鞍山不是美食沙漠，也不是米線之都，除米線以外還有很多美食。」

一個簡單的社交平台，邱梓晉卻對它卻抱以找回舊式鄰里關系的期望。(林振華攝)

拍片解釋泥涌建屋影響

這種消費上的資訊，不免會被人認為是廣告、「鱔稿」，但鍾禮謙說這種軟性資訊除了是為了聚集更多街坊，也是希望帶起公共議題的討論：「馬鞍山站走出去5分鐘的範圍內，已有8間米線店，這很明顯見到，商場主導我們的社區規劃時，會出現甚麼情況。」事實上，專頁就不少馬鞍山的社區規劃作過介紹，如年前城規會討論在泥涌建屋時，他們亦特意拍攝片段，向馬鞍山人解釋計劃對社區的影響。不過，對於他們三人來說，在專頁中引起討論，不是要去作出倡議，「純粹想讓大家專在事情上，了解問題的嚴重性，並不是說這件事上大家都要跟我的說法。」聽罷邱梓晉的回應，鍾禮謙續說：「希望街坊去關注，了解事件後才決定自己的立場。」

軟性資訊除了是為了聚集更多街坊，他們說也是希望帶起公共議題的討論。(林振華攝)

「生活正正充滿政治」

「談政治就會傷了和氣」，部分地區專頁為免拗撬，會明文禁止談論相關話題。「與其強調自己不牽涉政治，不如理性地告訴市民，我們的生活正正充滿政治。」劉卓洛舉例說，馬鞍山警署旁有一幅現時作停車場發展的爛地，有提議指出希望於該處興建市政大廈，「假設真的落實興建，現時租了車位泊車的人怎麼辦？」他續問：「這不就是政治牽涉生活了嗎？」

有人說談政治就會傷和氣，劉卓洛(左)卻認為，生活正正充滿政治。(林振華攝)

發起「港鐵超合作運動」

然而，「馬鞍山人，馬鞍山事」並非一個「齋噏」的專頁，2015年時為支持帶古箏入閘被港鐵職員要求離關的少女，專頁曾發起「港鐵超合作運動」，呼籲市民看見有人攜帶過大的行李即致電向港鐵舉報，抗議港鐵選擇性執法，過去的區議會選舉中，亦動員街坊一同去票站監察點票過程。「有很多傳媒也是透過我們的專頁，才知道票站有異常。」鍾禮謙續說：「希望街坊不要小看每一個人的力量。」