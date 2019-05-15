【18區KOL】元朗無價K Sir半年投訴政府百次　靠改圖成功變靚社區

大概設計師都有對雪亮眼睛，陳敬倫( K Sir )對社區內破破落落的公共設施都看不過眼。為拯救元朗，他今年一月起開展社區修復計劃，在網上開設「元朗無價」專頁，事無大小也舉報：他曾發現元朗一個男廁殘破不堪，尿兜無法去水，導致如廁時尿液滿瀉滴到腳邊，情況持續幾年，街坊都避之則吉，他見狀即向食環投訴；遇上社區裏的怪設計，他又將個案呈報上不同部門。 由成立社區修復計劃至今，四個月間他向不同政府部門投訴過百宗。他自稱「社區整容師」，立志將社區變美：「做完一宗，看見社區修復好，好有滿足感，還會上癮。」

回港五年見證藝術沒落

陳敬倫（K sir）今年43歲，在元朗土生土長多年。他原為平面設計師，及後前往美國留學十年，修讀公共雕塑，五年前才回港。當年眼見香港有許多大型基建將落成，心想未來一定大有作為。怎料學成歸來，卻事與願違。回港後他曾接過一宗雕塑工作，內地客戶要求他為山寨主題樂園打造卡通人物雕塑。他花了三日時間趕工，最後客戶卻銷聲匿跡，他白做一場，「作品不是原創，又要回廣州鑄造銅、鋼製雕塑，自主性不大。」

K sir做平面設計出身，因受不了沒日沒夜的生活，毅然辭職跑去美國讀書，一讀便十年。（黃文軒攝）

曾花一年時間 研究香港蜘蛛品種

對藝術灰心至極，他惟有將生活重心轉移家庭，用自己方式找生存空間。K sir家中三名子女均安排在家自學，其餘時間他到琴行教小朋友畫畫，或發掘社區種種－－他曾花一年時間研究香港的蜘蛛品種，為求紀錄城市生態；為了保育元朗的村落文化，他又花幾年時間，研究元朗200幾項古蹟。

去年颱風山竹襲港，把城市摧毀得七零八落，社區不少角落還未修復，K sir又萌生另一個念頭。某天他看見紅綠燈旁的電子行人過路發聲裝置，被風吹得支離破碎，半年以來也無人修理，他靈機一觸，致電1823政府熱線，後來又用政府設立的手機應用程式Tell me@1823投訴，「三日後機電署修好（裝置），先發現原來可以這樣去修復社區問題。」

K sir說，自己每天起碼都舉報兩、三宗區內修復工作。他拍下照片，利用應用程式傳給政府部門，再上載至他個人社交專頁「元朗無價」，讓事件透明化。（黃文軒攝）

這種滿足感不是因為錢，我見到有問題，於是叫政府部門來修補。有些市民經常埋怨、鬧政府，其實這個層次可以改變，可以建議政府做些事，自發去監督政府。 K sir

每日巡區「修理」社區

於是由一月起，他展開為期五個月的社區計劃－－他現時雖住在大埔，卻每日跑到元朗巡視，發現有破爛的公共設施就拍照，在電話上動動手指向政府舉報，再自拍兼上傳照片到專頁分享。他曾發現元朗一個男廁殘破不堪，小便時尿兜無法去水，導致尿液滿瀉滴到腳邊；洗手兜又發霉生鏽，情況持續幾年，街坊都避之則吉。他向食環舉報，訪問當日再路經該處，發現公廁正維修，他又勝了一仗，樂得笑開了花：「這種滿足感不是因為錢，我見到有問題，叫政府部門修補。有些市民經常埋怨、鬧政府，其實這個層次是可以改變，可以建議政府做些事，自發去監督政府。」

社區修復計劃推行四個月，他向不同政府部門合共投訴超過一百宗。（黃文軒攝）

Photoshop改圖交政府 成功改變社區

去年山竹將區內許多大樹吹倒，其中一棵大樹早已被鋸斷，卻久久未種新樹也無人修理。K sir曾建議政府部門，將上址索性鋪為平地，好讓搬運工人出入。他見事隔幾星期仍未動工，決定運用平面設計的經驗，先用photoshop「修復」平地，再將相片發送到相關部門，不久即有職員到場進行鋪地工作。「我有藝術同設計底子，用Photoshop做效果圖並不難，我可以向政府部門呈現有數據、證據。」

開設專頁近半年，雖然只有200多個Like，但K sir說影響了不少人，已經大滿足。「讚好的有一半人是朋友，另一半則透過網絡認識的，不少人因為我而下載了政府那個應用程式（Tell me@1823），我覺得實現了藝術家最大力量，就是改變人去做一些事，發揮藝術的影響力。」

K sir說，自己每天起碼都舉報兩、三宗區內修復工作，如果區議員不將資源放在大白象工程上，而將金錢花費在建設民生，那該多好。那他是否有意參選下屆區議會？他毫不諱言已加入朱凱迪團隊，至於是否參選仍在考慮中。



他發現，藝術與政治脫離不了關係，「韓國每年那麼多資源投放在培養年輕藝術家，為何香港沒有？有甚麼理由這麼多廢棄學校，都不能開放作社區藝術？政府將錢投放在大白象工程，我好不甘心。」他希望終有一天能成為社區領袖，為社區藝術出一份力。