【黃大仙講呢啲】泊車位不足　區議員倡改十年「廢廁」做停車場

本港土地供應不足，引伸到不只是房屋不足的問題，也衍生了泊車位供不應求，不少車主也選擇在路邊違例泊車。然而各區卻有一些閒置土地未被發展，例如是荒廢超過十年、位於黃大仙的東頭村道公廁。近日有區議員就提出，將有關「廢廁」改用建為智能停車場，善用土地資源紓緩泊車位不足的情況。

區議員倡改廢廁為停車場

黃大仙區區議員施德來向區議會提交文件，表示全港泊車位不足的問題不斷加劇，引致車輛道路管理及違例泊車問題，而運輸署亦於2019年3月向深水埗區議會遞交文件，倡用一幅3400平方米用地興建智能停車場，以圓軸垂直升降機設計，以及全自動化電腦系統控制，提供200個泊車位。然而在黃大仙方面，泊車位需求同樣緊張，停車場不足之際，東頭村道公廁已棄置使用超過10年，用地一直未發展，因此他提出把公廁改作多層智能停車場用途。

智能泊車系統可分為五種類型，其中有圓軸垂直升降式。(資料圖片／運輸署文件)

公廁荒廢逾十年

施德來回覆記者查詢時表示，現時全港泊車位都不足，而該公廁位置對面的美東邨來年將會正式收樓重建，屆時又再減少數十個車位，因此當區的車位情況非常緊張。至於該幅用地，施德來就表示公廁已荒廢超過十年。「以前公廁對面有一寮屋區，但在十多年前已經拆遷，所以公廁也隨之而停用。」基於泊車位不足，又有一塊閒置用地，施德來則希望政府善用土地，用以改建智能停車場。

廢廁凸顯空置土地列表不全面

公廁荒廢除了顯示政府浪費土地資源外，施德來認為還可以看到政府對閒置土地的掌握不清晰，「地政署現時有一列表可查閱政府空置土地，但當有相應部門沒有把閒置土地歸還地政署，就在政府空置土地列表上查閱不到有關土地。」他解釋，該荒廢公廁如今仍為食環署管轄，故不在空置土地的列表上，「實際上閒置土地可能遠遠超過列表上的數目。」

荒廢十年的東頭村道公廁。（區議會文件）

施德來認為發展前題是要食環署交地

黃大仙區對泊車位需求，所以施德來認為停車場是其中一個可取方案，但他表示如果有其他方案也是可以接受，「現在有兩個結，其一是食環署交還土地，其二是有第二個部門認頭接手發展。」他認為如果發展作社福或是商業用途同樣可行，但前題都是要食環署交地，「有好多政府部門都不願意交地，所以就發展不了。」

早前北區區議會亦有區議員提出將一幅使用率極低的大頭嶺遊樂場，改建成為智能停車場，當時運輸署代表指，先參考其他地區試行智能停車場的先導計劃，在積累和檢討經驗之後，再考慮會否推薦到其他地區。如今施德來提出方案，他就表示尚未知道運輸署意向。