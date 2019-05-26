20輛車馬場慢駛抗議　促天水圍天恒邨電話投注中心變回停車場

香港賽馬會與港府早年合作，將天水圍天恒邨多層停車場的部份樓層，改建成電話投注中心暨義工及培訓中心，並於2009年起投入運作，以便為區內提供多個就業職位空缺。 立法會議員兼元朗區議員陸頌雄今日（26日）聯同約20名車主駕車遊行抗議。他們途經多條公路，至沙田馬場內圍慢駛一圈，要求馬會將天水圍電話投注中心全部或部份樓層，恢復作停車場用途。

約20多名車輛貼上口號，途經多條公路，至沙田馬場內圍慢駛一圈。（陸頌雄提供）

約20多名車主駕車在天水圍天恒邨集合，車上貼上「爭取天水圍電話投注中心全部或部份樓層恢復作停車場用途」等口號，車輛途經多條公路，至沙田馬場內圍慢駛一圈後，再向馬會代表遞交請願信，表達天恒邨車主們的訴求。

陸頌雄：四成申請者抽不到泊車位

陸頌雄指出，天恒邨2019年度停車場泊位申請中，有逾200名本邨居民未能中籤，即近四成申請者抽不到泊車位，反映邨內車位短缺問題嚴重。

他指出，至今已有近百名受影響居民到議員辦事處求助，並成立了「天恒邨嚴重車位不足關注組」，冀藉今次汽車遊行，促使政府、馬會，及社會大眾的關注，了解天恒邨居民對泊車位的需求，促請將天水圍電話投注中心部份或全部樓層，恢復作為停車場用途。

陸頌雄今日聯同約20名車主抗議，要求賽馬會將天水圍電話投注中心全部或部份樓層，恢復作停車場用途。（陸頌雄提供）

馬會：慎重研究建議

陸頌雄又指，與關注組成員向香港賽馬會代表遞交請願信後，馬會代表向各車主承諾，會慎重研究有關建議的可行性。