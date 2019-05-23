【告別生果店】長康街市狂加租　告別生果紙　叫賣32年大聲公榮休

在長康邨第2街市經營了32年的生果店，面對業主加三成租金，難平衡收支，選擇光榮結業。人稱「大聲公」的楊老闆為潮州人，年少時耕田務農，其後來港經營生果店。「𠵱家鄉下生活好過喺香港，做生意最難就係捱舖租」，惟薪酬升幅追不上通脹，30年前一個金枕頭榴槤賣5元一磅，如今索價24元。

有「大聲公之稱」楊老闆選擇光榮結業。(賴雯心攝)

30多年時光匆匆流走，長康邨亦變成一條「老人邨」，「家家戶戶得返兩個老人家，後生就搬走晒」，街市亦由盛轉衰，「個場執吓又一間、執吓又一間」，人流大不如前。120多呎的鋪位月租12,000元，上月管理公司通知楊老闆此鋪位將加三成租金。老闆思前想後，決定於6月結束榮休，「養大三個細路就算啦」。

(Facebook「葵青友」群組截圖) 楊老闆與妻子育有三名兒女，生果店就是一家的收入來源，如今子女已長大成人，所以決定結業。其女兒透過Facebook「葵青友」群組向一眾長康街坊道別。他指，街市人流少，難以平衡收支，「有緣再係（喺）街度同大家打招呼」。

生果店老闆楊先生。(賴雯心攝)

仍保留80年代流行「生果紙」

鄧先生兒時曾居於長康邨，當時住在8樓，每朝都聽到楊老闆的叫賣聲，猶如「morning call」，店內仍保留80年代流行的「生果紙」。時移世易，年青人逐漸遷出屋邨，街市人流大幅減少，「𠵱家街市都冇人，嗌嚟都冇用」。對於生果店結業，鄧先生認為這是意料之事，因為賣生果利潤不大，賺回來的是「辛苦錢」。他又指做生意即是跟業主打工，「業主會同你計到盡，賺埋可以買個飯盒。但係唔會有錢剩」。他無奈地慨嘆：「冇計啦，𠵱家啲大財團迫走晒啲細舖」，相信將來只會是倒模般的街市格局。

居住在長康邨20多年的林先生稱，街市為舊式設計，一旦裝修後就會變成一式一樣的冷氣街市，「就快冇（老舖）咁嘅格局」。面對街市轉變，林先生無奈指「冇辦法」，唯有盡量光顧小店，以作支持。

店內仍保留80年代流行的「生果紙」。（賴雯心攝）