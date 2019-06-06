房委會定4新屋邨租金　近5千伙逾半租超過2500元　深水埗最貴

香港房屋委員會四個暫定於今年7月至12月期間落成的公共屋邨，包括深水埗區的海達邨、白田邨、石硤尾邨，以及粉嶺區的粉嶺暉明邨，涉及九幢非標準型大廈共4,890個單位，其租金將以所屬地區的最高租金水平釐定。當中深水埗區三個新屋邨公屋單位的最高租金為每月每平方米85.5元；而粉嶺區公屋單位的最高租金為每月每平方米60.6元。 房委會指，今次逾43%單位的租金水平定於每月2,500元或以下。

房委會釐定四個暫定於今年七月至十二月期間落成的公共屋邨租金。（資料圖片）

房委會表示，市區公屋單位的最高租金為每月每平方米85.5元，適用於深水埗區的三個公共屋邨包括海達邨（西北九龍填海區6號地盤第一期）單幢大廈的852個單位、白田邨（白田第七及第八期）四幢大廈的2 030個單位和石硤尾邨（石硤尾第六期）兩幢大廈的1 056個單位。而粉嶺區公屋單位的最高租金為每月每平方米60.6元，適用於粉嶺暉明邨（粉嶺第49區）兩幢大廈的952個單位。

發言人表示，是次租金釐定中，逾43%單位的租金水平定於每月2,500元或以下，又指公屋租金已獲得大幅資助，當中已包括差餉、管理費和維修保養成本。發言人補充說，公屋申請人若未能負擔獲編配的新單位的租金，可要求改配租金較廉宜的翻新單位，如符合申請資格，他們亦可透過租金援助計劃，就舊大廈類別的單位申請援助。