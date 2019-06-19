【白蟻入侵】調景嶺兒童遊戲室現白蟻　軟墊疑藏兩個蟻窩須關閉

調景嶺體育館內的兒童遊戲室，以「海洋世界」為主題，正中央有個大型潛水艇，一直很受小朋友歡迎。據知，遊戲室每月有過萬人次，而每至暑假，很多家長都會帶小朋友到場使用設施。不過，近日卻有使用者發現，場內出現一隻隻的白蟻，康文署需要關閉遊戲室近一個月，以作徹底清理。區議員認為，市民對該遊戲室的需求殷切，希望署方能盡快重新開放，並做好日後的防治工作。

現時遊戲室需要關閉至7月5日。(呂諾君攝)

耗資逾七億元興建的調景嶺體育館，除了有「豪華」室內緩跑徑，佔地249平方米的兒童遊戲室亦是熱門親子好去處，除了將軍澳區的居民，不少區外人都會特意前往。但有指近日該處出現白蟻，十分嚇人。6月12日，西貢區區議員何民傑接到消息後到場了解，亦拍到有白蟻在牆邊行走。「我哋問過康文署，佢哋話原來係牆邊啲軟墊入面有兩個白蟻窩，所以就要起過晒啦啲墊做殺蟲同埋清理。」因此，康文署在場外貼出告示，指遊戲室需由6月12日起關閉至7月5日，以進行「緊急維修工程」。

「嬰幼兒喺場內會爬嚟爬去玩，出現咁多蟲蟻令到家長好擔心！」何民傑指，不明白為何白蟻會在軟墊出現，認為署方或需檢討相關的物料，並在日後做好防蟲工作，「唔係到有蟲先至做，希望署方汲取今次經驗，日後請專家嚟做專業防治。」他又表示，短短數天已有不少家長向他反映希望盡快重開，他明白康文署需要將原有的設施起掉再重鋪，但也促康文署及早完成相關的善後工作，令開始放暑假幼稚園及小學生能入內玩耍。