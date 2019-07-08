【沙田講呢啲】食環貯存地點不足　清潔工具堆馬鞍山街頭逾月

馬鞍山恆泰路附近一帶長期有清潔工具、雜物堆放於行人路上，而導致雜物阻街的元兇，竟為食環署清潔工。雖然署方指已於區內提供兩處所，供員工貯存清潔工具，惟有區議員認為有關設施仍然不足，望部門充分諮詢居民後，於區內加建貯存處所。

沙田區區議員招文亮指，連月來有食環署的清潔工人長期將大量物品，放置於馬鞍山恆泰路錦泰苑對面的行人路上，當中包括以帆布搭建的帳篷、多輛手推車、掃帚及其他清潔工具，亦有紙皮、鋁罐等等可變賣的回收物品，「有街坊甚至說，見過或聽過有人在帳篷內洗澡、睡覺。這樣很離譜。」

招文亮表示有關問題早在兩年前已出現，在街坊反映問題後，他亦有要求食環署處理，「問題一直沒有解決，食環只是收到投訴才稍作改善，把阻街的物品放在稍不當眼、不會阻礙行人的地方。」堆積在路上的物品慢慢變多，不但影響市容、衞生，亦妨礙行人通過：「食環署應是執法、保持環境衞生的部門，但署方自己也破壞規則。」

食環署就事件向區議會提交的書面回覆指，在接獲招文亮的提問後，已派員巡視有關地點，發現有清潔工人把清掃街道用具及手推車擺放在該行人路上，職員已即時把有關物品放回署方提供的場地，並就有關不當行為訓示涉事員工及其直屬主管，惟調查期間未見有人在行人路上搭蓋帆布洗澡。 而就恆泰路一帶有雜物阻礙潔淨服務的問題，署方指職員於6月14日發出了9張「移走障礙物通知書」，要求物主於四小時內把該物品移走，期限屆滿後仍未被移走的雜物，已被食環署職員即時撿走。

記者今午到場視察，發現有關行人路上的雜物已全數被清走。(賴雯心攝)

食環署又指，已為馬鞍山恆泰路一帶進行清掃街道的工人，提供適當地點貯存潔淨工具，包括圓洲角垃圾站及簽到處和大水坑村垃圾站。然而，招文亮表示，有關行人路和署方轄下的垃圾收集站距離不近，令前線員工欠缺適當位置擺放工具，而大水坑村垃圾站亦沒有足夠位置供清潔工擺放工具：「垃圾站內現時放滿了大型垃圾桶，連垃圾桶也沒有位放，何來有地方放置工具？」他又指，在區內加建貯存工具的處所須由食環署和地政署共同合作，但兩部門在選址問題上需充分諮詢居民。