【六四三十】曾辦單車遊行　七旬街坊諷沙田出身局長：從冇轉過軚

1989年春夏之交，北京宣佈派軍隊入城戒嚴，回應天安門絕食學生訴求。遠在香港，有沙田街坊冒著八號風球，抱著大聲公巡邨呼籲街坊聲援北京學生。吳海光是其中之一。六四於他不只是1989春夏之間的政治風波，而是把他捲入政治生活的人生大事。 六四屠城後，吳海光曾發起沙田區民主單車大遊行。近2,000架單車浩浩蕩蕩由大圍單車公園，踏往新華社大圍分社遊行。悠悠30年過去，當戰友逐一離世，73歲的他至今仍堅守自己崗位，把回憶和歷史守在自己沙田倉庫。尋常沙田市民默默抗爭30年，他說：「不枉此生，永不言悔。」 攝影：龔嘉盛

吳海光在沙田租了一個倉庫，存放自己30年來參與民主運動的歷史文物。（龔嘉盛攝）

吳海光擁有許多細膩的香港八九回憶。30年前北京戒嚴那天，他曾和朋友一行三人合資買來大聲公，自發駕車巡邨廣播，聲援北京學生。「八號風球個日好記得，橫風橫雨」，他還記得當時沙田街坊冒雨支持，「當我地架車行到每一度，佢地喺度截住我地架車捐錢」。在沒有互聯網、智能電話的1989年，香港曾發生許多不被記載的回憶。

退休人士吳海光30年來一直是沙田地膽，許多沙田區內的民主運動都有其身影。（龔嘉盛攝）

吳海光擁有許多細膩的香港八九回憶。30年前北京戒嚴那天，他曾和朋友一行三人合資買來大聲公，自發駕車巡邨廣播，聲援北京學生。「八號風球個日好記得，橫風橫雨」，他還記得當時沙田街坊冒雨支持，「當我地架車行到每一度，佢地喺度截住我地架車捐錢」。在沒有互聯網、智能電話的1989年，香港曾發生許多不被記載的回憶。

司徒華生前5年曾送他墨寶，「個時華叔問寫咩好，我話「民主、自由、人權、法治」啦，我哋呢一世都爭取緊呢四樣嘢」。後來，華叔過生，民主、自由、人權、法治仍未達成，墨寶如今被他擱在當眼位置。（龔嘉盛攝）

北京戒嚴一周年 3,000街坊參與「中華民主單車大遊行」

關於六四，沙田還有這樣的一幕：中華民主單車大遊行。1990年5月20日，北京戒嚴一周年，近3,000名遊行人士騎著單車由大圍單車公園出發，經博康、禾輋等屋邨，到新華社沙田分社門前示威，全程25公里。吳海光就是當年活動負責人，他指當年地方區議員、沙田街坊均有擔任義工，沙田新田圍民主黨區議員程張迎、沙田市中心區議員衛慶祥等均協助。

1990年5月20日北京戒嚴一周年，香港舉行了「中華民主單車大遊行」。近3,000名遊行人士騎著單車由大圍單車公園出發，經博康、禾輋等屋邨，到新華社沙田分社門前示威，全程25公里。（Billy Hung提供圖片）

「整個大圍單車都租晒，非常踴躍」，他笑言當初估計只有200人參與，最後卻多出逾二千人。「踏到第一城濱景個度，警方就制止，因為太多人，所以就去新華社。有超過2,000單車，歷史嚟㗎！」73歲的他說得自豪。

1990年5月20日，《華僑日報》曾以〈北京戒嚴週年．人民不會忘記 三千人單車大巡遊 頭纏黃色布帶 促釋民運人士〉為題，報導沙田單車遊行盛況。（撮自《華僑日報》）

「單車是沙田特色」

吳海光解釋，沙田辦單車大遊行既遙接八九北京的單車遊行，亦因單車是沙田特色。1989年，北京曾有近萬名學生曾騎著單車，環繞北京高校、官方新聞單位遊行，沿途高叫「新華社，講真話！」、「解除報禁」等口號請願。一年後，沙田街坊則騎單車環繞沙田遊行，高呼「人民不會忘記」，要求釋放民運人士。

當年一句「人民不會忘記」，如今被吳海光貼在後身櫃門。（龔嘉盛攝）

沙田區公民意識較強

「因為沙田有單車公園，係特色嚟」，大圍單車公園如今已種出摩天大樓，成為港鐵大圍車廠上蓋私樓「名城」，空前盛況俱成過去。當年沙田區街坊積極參與八九民運，吳海光認為或與公民意識強有關。「沙田區公民意識比較強，公私營屋苑規劃得好，知識分子比較多，比如第一城就係中產區。」

1989年，北京曾有近萬名學生曾騎著單車，環繞北京遊行；一年後，沙田街坊騎單車高呼「人民不會忘記」，當年報導指盛況猶如當年的長安大街。（Billy Hung提供圖片）

自小聽母訴日軍侵華殺人 親睹政權殺人倍感震撼

30年來，吳海光一直活躍於沙田，亦是「沙田支援民運聯盟」（簡稱沙支聯）核心成員。他認為或與自小聽媽媽講述日軍侵華等中國苦難，一直期望中國能進步有關。因此，當他目睹屠殺人民竟是中國政府本身，倍感震撼。「學生以和平非暴力爭取進步，用咁樣手段對付自己人民，覺得咁對學生好唔公平」。

1989年6月3日凌晨，吳海光像許多港人一樣徹夜無眠，呆坐在電視機前看政權屠城。（龔嘉盛攝）

六四後攜死難者遺照展版巡迴沙田展出

後來，當他朋友從海外帶來一輯六四死難者遺體相片，他決定把血色證據曬成大型相片展版。往後的三數年，每逢假期吳海光抱著六四死難者遺照展版，巡迴沙田各屋邨展出，新翠、龍亨、禾輋、沙角⋯⋯每個月他總會借用不同區議員、地區組織名義，申請在屋邨商場相片展覽。 他指當時社會氣氛開放，情況最壞亦只是遇上警察查身份證，「都抄慣，差佬一埋嚟，就攞定出嚟」。

六四後，每逢假期吳海光就到巡迴沙田各區辦地區民主活動。當被警員查身份證，他笑言：「要拉，拉我一個就得，哈哈。」

+ 5 + 4 + 3

沙田區居民曾於5月27日《明報》刊登全版廣告支持北京學生。（撮自《八九中國民運報章廣告專輯》） 沙田區居民明報聯署：今日中國，明日香港 30年後沙田區的熱血碎片，只能從報章、舊照片尋回碎片。那年，沙田區居民曾於5月27日《明報》刊登全版廣告支持北京學生。聯署寫著「我們深信今日的中國，就是明日的香港人！」30年後，73歲沙田街坊吳海光拿著同一份聯署，重看當年聯署的沙田居民，苦笑道：「劉漢傑死咗，韋漢良死咗 ，唉，真係」。六四30年，平反六四像遙遠的口號，倒是當年在電視前見證屠城者相繼離世。

六四事件後，支援會義賣的第一代民主女神像模型，吳海光30年來一直珍而重之地保存。

聲援者轉軚、沉寂：「劉江華冇轉過軚，一直都係咁」

當年沙田區聯署者眾，如今人面全非。正如現任香港民政事務局局長、民建聯劉江華當年亦曾以「黃匡忠．劉江華議員辦事處」名義聯署。對於「同路人」轉軚，吳海光卻看得淡然，「我認為佢冇轉過軚，你唔認識佢嘅人覺得佢轉軚，佢一直都係咁，有利益就側去個邊。佢最先都係做社工同黃匡忠，到危急關頭出賣黃匡忠。」

劉江華與沙田 「劉江華」是民建聯內少數曾經擁有泛民主派背景的成員，亦是不少沙田街坊的政治創傷。當年劉江華與匯點黃匡忠出選沙田區。及至1991年立法局選舉，加入港同盟（民主黨前身）的劉江華卻在關鍵時候呼籲選民棄投他拍檔黃匡忠，以保送他入立法局。老街坊吳海光指，當年不少支持劉江華的義工被叛逆，自此割蓆。至於劉江華，事後被港同盟處分後退黨，其後於1998年加入民建聯。

六四沒有紀念館，他就把歷史文物所藏在家中。至早年搬家，他又把一批初版民運書籍捐予支聯會，餘下的珍藏他都存在倉庫內。

「我覺得做人做到咁，就算有錢都冇咩意思」

寂寂無名的吳海光從沒離場轉軚。他自嘲是死硬派，喜歡任支援角色。至今堅持，每年六四前後均會任支聯會義工。「所以每個人理想唔同，我都唔求呢樣野，只係覺得你好卑鄙、遺臭萬年，俾人改個名做垃圾筒，我覺得做人做到咁，就算有錢都冇咩意思啦。」

30年來，吳海光犧牲得最多的是時間。六四後，他花上大量公餘時間投身社會運動。他坦言若把時間投放在自己的製作公司，成就更會更高。「如果要搵錢真係唔會做呢啲野，所以我對搵錢呢方面真係唔係太積極。有時覺得良心方面過唔去，有時係良知方面衡量下。」

「所以我成日同啲後生講，生活基本OK就得，輕鬆、自由啲咁做人就最快樂。」（龔嘉盛攝）

沙田熱心相繼離世 七旬街坊仍堅守：不枉此生

然而，這位七旬小人物卻說絕不後悔。由43歲來到73歲，而當年一群沙田熱心街坊組成的沙支聯，由數十人減至約十餘人，「個啲70幾歲，死都死咗幾個，年紀大呀嘛，有啲60幾歲就死咗，係我哋呢啲咁襟捱。」年屆七旬的他如今坦言如今體能遠不如前，曾經忘我撐起沙田區地區活動的他，早前從灣仔遊行去中聯辦，走到中環已見疲憊。「幾十年唔係一個短時間，人生冇幾多個30年，覺得自己有能力就去做，亦都好滿足」，回首30年社運路，頭髮斑駁的他說：「不枉此生，永不言悔。」