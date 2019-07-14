【沙田遊行】捍衛沙田四年後再示威　重返光復現場改變了多少？

今年《逃犯條例》修訂風波，引發各區街坊自發舉辦遊行抗議，繼上周的九龍大遊行，本周日（14日）有沙田街坊也組織起沙田大遊行，要求撤回修訂《逃犯條例》。 而其實散落18區形式的示威並非首見，就在2015年，香港各區爆發一連串「光復行動」，針對反對一簽多行、打擊水貨客及反對自由行過多等議題進行示威，響應的地區有屯門、元朗及上水等，而當年2月，沙田街坊亦同響應，發起了「捍衛沙田」的行動，示威者進入市中心多個商場進行示威，屢次與警方及自由行旅客爆發衝突。「光復」4年，當年沙田的示威地標，今天有何改變？

光復四年後 沙田再有示威反修例

有網民發起本周日沙田區大遊行，要求政府撤回修訂《逃犯條例》及放棄追究反修例示威者等訴求，而在地區組織沙田一隅協助下，獲得警方的不反對通知書，遊行將在當日下午三時半於翠田街足球場起步。其實沙田區內的示威並非首見，早於1989年，沙田已曾試過有地區萬人大遊行，而2015年亦曾有網民響應各區的「光復行動」打擊水貨客，發起名為「捍衛沙田」的示威行動，群眾走入沙田新城市廣場及附近的商場內進行示威行動，數度與自由行旅客及警方爆發衝突。

連串示威之後，政府宣布將「一簽多行」自由行政策改為「一周一行」，持該簽證的人士一星期只可來港一次，以紓緩本港走私水貨及自由行過剩的問題。「光復行動」時隔四年，重回當年的沙田示威地點，究竟有何改變？一簽多行轉為一周一行，成效又是否顯著？

光復四年，沙田市中心各大商場的人流及自由行客量仍然相當高。（曾鳳婷攝）

重返示威現場 奇華、金舖安然無恙

「捍衛沙田」行動中，示威者走入沙田市中心各大商場示威，部分商戶見狀即落閘。位於連城廣場的奇華餅家港鐵站分店亦有落閘，其職員更在閘上貼上寫有「因暴動暫停營業」的告示，引起示威者不滿，更有人到奇華Facebook上「洗版」，並揚言要罷買，最終逼使奇華公開道歉。不過，風波平息之後，該分店仍未受太大影響，至今仍然安然開舖。

而新城市廣場內有多間金舖錶行，當日亦全數落閘，更加有自由行旅客被困於店內數小時，示威者則在店外高呼「取消一簽多行」及「返大陸」等口號，呼籲自由行旅客返回中國消費，不要再到香港。今天多間金舖仍在，記者在外觀察，有不少拖篋顧客到店內光顧，一切如常。

警曾於店外舉紅旗 時裝店已撤出新城市廣場

當日行動中，警方亦曾於商場內高舉紅旗，向示威者施放胡椒噴霧及揮警棍驅散示威者。事件發生於4樓的時裝店Marimekko門外，當時警方欲將一名示威者帶走，引來大批示威者「反包圍」，湧於Marimekko門外，店員隨即拉下大閘。包圍期間，警方一度高舉黃旗及紅旗，施發胡椒噴霧及揮棍驅逐包圍警員的示威者，事件為當日其中一個激烈的場面。四年之後，Marimekko已經撤出新城市廣場，現變為加拿大運動服裝品牌Lululemon。

當年警方與示威者曾於新城市廣場4樓的Marimekko門外爆發衝突，該店現已變為lululemon。（曾鳳婷攝）

一周一行實施四年 仍見不少拖篋客逛商場零售店

記者到沙田新城市廣場觀察期間，現場人流相當多，惟未見有旅行團到訪。有零星拖篋客人到服裝店購物，而萬寧等零售店內外，則有較多拖篋客光顧。

區議員指沙田主售高檔貨 一周一行對沙田影響不大

根據觀察，即使曾被「光復」，甚至由「一簽多行」轉為「一周一行」，沙田市中心的自由行數量仍未見太大改變。沙田市中心區議員衛慶祥對此解釋，沙田的自由行與上水及北區不同，因為沙田的自由行主要購買高檔次貨品，水貨則較少，故此在市中心的名店也不斷增加。據他觀察，除了新年特別少人之外，大陸客源與「一簽多行」的時候分別不大。他解釋，「一簽多行」主要是針對水貨客，而購買名牌貨品的大陸顧客也不會需要經常來港。



對於周日的遊行，他最擔心影響到周邊的居民，「市中心是沙田的心臟地帶，交通很頻繁，遊行人數眾多，而且有很多區外人會來，最擔心會影響到來市中心的沙田居民。」不過他相信是次遊行不會像2015年的光復行動一樣走入商場示威，「兩次對象不同，今次示威者是對政府表達不滿，上一次的對象就是國內人。」