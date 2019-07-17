【收回有價】屈臣氏推膠樽回收現金回贈　一文看清回收機位置

據環保署2018年的資料顯示，香港人每天平均棄置500萬個膠樽。膠樽棄置數量如此多，而膠樽回收率卻一直偏低。有企業於今年自行推出膠樽回收機，近日更新增回收現金回贈計劃，市民每回收一個膠樽就可獲回贈1毫至2毫不等。企業發言人表示，香港人本來具有環保意識，推出現金回贈計劃可有效向港人提供回收誘因，有助推行回收工作。

據2016年環境保護署《都市固體廢物監察報告》數據顯示，本港PET膠樽回收率只有8.5%，縱然各大屋邨都有設置三色回收箱，然而膠樽回收率一直偏低。

今年四月起，屈臣氏蒸餾水陸續放置19部「Green Point 智能膠樽回收機」於全港各地，可回收全港各牌子的膠水樽，市民每回收一個膠樽，就可享電子回贈積分功能。而回收所得的膠樽經清洗後，會回收而造而製成環保袋、雨傘、風衣等產品，供市民以積分換購。屈臣氏表示，直至目前為止，全港的智能回收機已回收了接近5萬個膠樽。

今年四月起，屈臣氏蒸餾水陸續放置19部「Green Point 智能膠樽回收機」於全港各地，可回收全港各牌子的膠水樽。（黃文軒攝）

屈臣氏蒸餾水今日（17日）表示，現在陸續於回收機內新設現金回贈功能，每回收一個膠水樽可透過Alipay HK 獲現金回贈$0.1至0.2不等。現時具現金回贈服務的地點包括黃埔花園Taste超級巿場、天水圍T town及香港仔二期的回收機，而其他回收機將陸續更新現金回贈服務。屈臣氏又表示，未來將與服裝品牌CHOCOOLATE合作，於其門市內擺放三部回收機，預計將所回收的膠樽物料製成風衣等產品，預計下年度推出市場。

屈臣氏實業董事總經理陳雲美表示，過去三個月試行的膠樽回收效果非常好。（黃文軒攝）

屈臣氏蒸餾水並於6月以網上問卷形式，向472位回收機用家進行調查。調查顯示，回收機地點是膠樽回收成效的關鍵，有接近八成市民表示，會因回收機近住所，如學校，工作地點及途徑地點而有意欲回收膠樽，當中最受歡迎的回收地點為購物商場。屈臣氏實業市務總經理于德超指，調查同時發現，新的膠樽的回收方法反應正面，「我們發現市民知道有新回收地點後，可能慢慢習慣了回收的放法，他們投放的膠樽愈來愈多，這顯示了許多市民本來就有環保意識，而回收機提供誘因下，可更有助回收工作。」

屈臣氏實業市務總經理于德超指，調查發現透過智能回收機而回收膠樽的方法反應正面。（黃文軒攝）

屈臣氏實業董事總經理陳雲美表示，過去三個月試行的膠樽回收效果非常好，「好多市民指自己都並非為了回贈或奬品而回收，而是真的想支持環保而回收。」她又指，未來兩、三年屈臣氏將全力推動環保工作，預計10年間會有500部智能水機及回收機推出市場。