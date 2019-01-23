屈臣氏推400部智能膠樽回收機　回收5個膠樽有獎品

香港人常說要「走塑」，自備水樽、不用飲管，然而根據環保署2018的資料，香港人每天平均棄置500萬個膠樽。屈臣氏蒸餾水今日（23日）宣布推出400部「Green Point智能膠樽回收機」，分階段設置於全港各區。計劃亦設獎賞制度，市民回收五個膠樽，就能換取相應獎勵。

屈臣氏蒸餾水今日（23日）正式啟動「Go Green由我做先」行動，行動之一是引進400部「Green Point智能膠樽回收機」，回收機會於五年內分階段設置於香港各區，包括屈臣氏、豐澤、百佳超級市場、學校、領匯旗下商場等。屈臣氏實業飲品製造市務總經理于德超表示：「公司會於今年3、4月率先於中環、荃灣、沙田、九龍城等約十個地區推行試驗計劃，再視乎市民反應，決定是否加快進度。」

屈臣氏將於全港設置400部「Green Point智能飲水機」。（黃桂桂攝）

回收機以4G聯網遠程管理系統操作，市民只需把膠樽放在條碼識別器前掃一掃，回收機會辨認膠樽可否回收，如可以，回收機右上方的投入口會打開，市民需把空樽於進去，如超過指定重量，表示膠樽內尚有殘餘物，回收機不會接受膠樽。如回收機成功接收膠樽，會即時進行壓縮及儲存。

于德超指，「現時市面上的回收桶只能回收200個膠樽，但智能回收機可以儲存1,000個已壓縮膠樽。」回收機可回收的膠樽容量由280ml至1,800ml不等，可以回收現時香港所有牌子的膠水樽，但果汁、汽水等膠樽則尚未能回收。

屈臣氏實業飲品製造市務總經理于德超表示，「Go Green由我做先」計劃的目的是盡社會責任，令市民養成回收習慣。(黃桂桂攝)

他又指，為了增加市民的回收意欲，回收機設有電子回贈功能，「滴滴賞」會員每投入一個膠樽，就可以儲5分（非屈臣氏牌子的膠樽一個1分），最少儲齊25分就有一份獎品。

于德超接受訪問時表示，計劃的目的是盡社會責任，在環保方面起帶頭作用，同時幫助弱勢社群。「我們與環保團體V Cycle合作，回收機收到的膠樽會運去V Cycle進行分類及清洗，這個步驟需要由機器或人手進行，我們與一些非牟利團體及弱勢社群合作，為捨荒者、長者及低收入家庭人士提供就業機會。」回收後的膠樽會製成環保袋、雨傘、風衣等產品。

于德超指，試驗期間，回收機會收集市民的回收習慣數據，包括每日回收多少個、回收的膠樽尺寸、哪個地方可以回收多些膠樽、市民習慣一日回收一個還是一星期回收幾個等，再調整其後回收機的安裝情況。

回收後的物料會製成環保袋、風衣、雨傘等產品。（黃桂桂攝）

除此之外，屈臣氏蒸餾水亦宣布推出100部「Green Point智能斟水機」，鼓勵市民自㩦水樽。另外，繼2015年生產100% rPET循環再生樽後，屈臣氏蒸餾水再以100% rPET循環再生物料生產樽身上的招紙。