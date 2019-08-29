【逃犯條例】土瓜灣團餐酒樓午市僅接一團　員工：老闆要求放假

反修訂《逃犯條例》風波持續，多個國家對香港發出旅遊警示，昔日被內地旅客攻陷的土瓜灣，現時旅行團數目寥寥可數。以往土瓜灣街道滿是違泊旅巴，更曾釀成旅巴撞斃過路婦意外；而區內專門做內地團餐的酒樓，午膳時份經常坐無虛席。記者今日到土瓜灣區內查看，過往泊滿旅巴的停車處僅有數量旅巴停泊；而專做「團餐」的酒樓門可羅雀，酒樓內不見客人，有員工表示生意受影響，今天午膳時段僅得一團旅客，餐廳為省電部份廳房需要熄燈，老闆更要求她們放年假。有居民認為遊客減少對居民生活有正面影響，指「始終呢到係居民居住嘅地方。」
餐廳僅有寥寥幾名員工，數十枱圓桌均不見客人。（賴雯心攝）
團餐酒樓僅接一團客 老闆要求員工放假
今日記者重返土瓜灣查看，龍翔灣旅巴停車處僅有數量旅巴停泊，而附近專門做團餐酒樓，午膳時間已不見人龍。餐廳僅有寥寥幾名員工，數十枱圓桌均不見客人，以往被擠得水洩不通的通道亦不見人影，數個廳房為省電而關燈，廚房內亦未有員工煮食。
有酒樓員工表示，以往每天做100至200團客人，惟反送中活動後，生意下跌，昨日只做5至6團，今日午餐時段更只做一團。該名員工指，因生意受影響老闆要求樓面及廚房員工放假，薪金照出惟需放年假；她又指，樓面平日有約30名員工，但現時只有數人，大部份員工均在放假，而9月1至10號則因為生意差將不開門。
此外，記者又到附近供遊客購物的朱古力店，店舖亦已提早關門。
附近專門做團餐酒樓，午膳時間已不見人龍，數十枱圓桌均不見客人。（賴雯心攝）
居於土瓜灣超過十年的黃小姐表示，「始終呢到係居民居住既地方，振興經濟有其他地方畀佢地活動。」（賴雯心攝）
街坊：居民生活係好咗
居於土瓜灣超過十年的黃小姐表示，以往經常途徑該個團餐酒樓外路段，指現時上址人流減少，認為未知是否因為近日的示威活動，來港遊客明顯減少，她表示「暫時黎講，少啲遊客對居民生活係好咗！」但認為仍需要了解長遠的發展情況。
黃小姐表示，近兩、三年土瓜灣遊客明顯增加，尤其以翔龍灣較為顯著，她表示以往翔龍灣更有酒樓只做旅行團生意，認為影響居民消費模式，「始終呢到係居民居住既地方，振興經濟有其他地方畀佢地活動。」
土瓜灣旅巴奪命車禍
本年4月21日，土瓜灣發生旅巴奪命車禍，一名婦人過路時遭接送內地團的旅巴撞斃，再次引起公眾對內地旅行團攻陷土瓜灣的關注。香港01記者當時一連數日在土瓜灣巡查，發現每日用餐時段，各專門做團餐的酒樓均出現車龍，門口逼爆內地旅客，餐廳更在門外放置數個鐵馬以作控制人流；而旅巴違泊情況嚴重，更有旅巴司機因泊位不足，需要不停在區內「兜圈」。
訪港旅客數字下跌31%
反修訂《逃犯條例》風波持續至今逾兩個多月，多個國家對香港發出旅遊警示，商務及經濟發展局局長邱騰華本月（8日）於記者會上表示，整體訪港旅客數字由7月後跌幅陸續擴大，至8月初按年錄得下跌31%。
本月中旬「光復紅土」遊行
另外，有市民於本月17日發起「光復紅土」遊行，多名示威者及後於「民解聯九龍城支部」李慧琼及蔣麗芸辦事處投擲雞蛋，又於「工聯會工人俱樂部」大閘前放置多個菠蘿，以及塗鴉外牆。