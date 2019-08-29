【逃犯條例】土瓜灣團餐酒樓午市僅接一團　員工：老闆要求放假

反修訂《逃犯條例》風波持續，多個國家對香港發出旅遊警示，昔日被內地旅客攻陷的土瓜灣，現時旅行團數目寥寥可數。以往土瓜灣街道滿是違泊旅巴，更曾釀成旅巴撞斃過路婦意外；而區內專門做內地團餐的酒樓，午膳時份經常坐無虛席。記者今日到土瓜灣區內查看，過往泊滿旅巴的停車處僅有數量旅巴停泊；而專做「團餐」的酒樓門可羅雀，酒樓內不見客人，有員工表示生意受影響，今天午膳時段僅得一團旅客，餐廳為省電部份廳房需要熄燈，老闆更要求她們放年假。有居民認為遊客減少對居民生活有正面影響，指「始終呢到係居民居住嘅地方。」

餐廳僅有寥寥幾名員工，數十枱圓桌均不見客人。（賴雯心攝）

團餐酒樓僅接一團客 老闆要求員工放假

今日記者重返土瓜灣查看，龍翔灣旅巴停車處僅有數量旅巴停泊，而附近專門做團餐酒樓，午膳時間已不見人龍。餐廳僅有寥寥幾名員工，數十枱圓桌均不見客人，以往被擠得水洩不通的通道亦不見人影，數個廳房為省電而關燈，廚房內亦未有員工煮食。

有酒樓員工表示，以往每天做100至200團客人，惟反送中活動後，生意下跌，昨日只做5至6團，今日午餐時段更只做一團。該名員工指，因生意受影響老闆要求樓面及廚房員工放假，薪金照出惟需放年假；她又指，樓面平日有約30名員工，但現時只有數人，大部份員工均在放假，而9月1至10號則因為生意差將不開門。

此外，記者又到附近供遊客購物的朱古力店，店舖亦已提早關門。