【深水埗廢橋】零使用率天橋隧道　活化狂想曲　團體倡變社區客廳

去年政務司司長張建宗到訪深水埗區，其間在區議會上提出，要將區內一條現已廢棄的行人天橋改建成為自修室，但有指基於建築安全，該條行人天橋不可以密封，換言之，日後學生如要使用，就要聽着車聲、「食塵」溫書？ 過去是「露宿者之家」、現已清場荒廢的昌新里行人天橋，以及建成後從未開通的九江街行人隧道，是深水埗區內兩個閒置多年的設施。近日有團體提出多元活化方案，集合了保育該區文化和關懷照顧者需要。他們形容，如獲採納，將是活化的一個「標誌性新嘗試」。本來運輸署擬定於上周逐一與團體見面，但卻無故延期，至今仍未有確實日期，令他們不禁擔心：活化保育，最後會否只是原地踏步？ 攝影：呂諾君

昌新里行人天橋因承受風力等問題不可密封，如成為自修室，學生要「食塵」溫書？

地區人士稱為「冗橋」

1990年落成昌新里行人天橋，與鄰近的南昌邨同時一併建好，但該處地面不乏班馬線，過去使用率極少，被地區人士稱為「冗橋」。約10年前，有露宿者開始在天橋上搭建木屋，到了去年7月，民政處統籌警務處、食環處等聯合清理天橋，更將剩餘的出入口全數封閉。至於九江街行人隧道，亦在90年代初落成，但它從沒開放，尚未啟用便被荒廢，至今仍是沒有任何用途。

數月前，關注綜援低收入聯盟等組織接獲通知，指政府有意就天橋及隧道邀請他們參與活化工作。因此他們亦制定了申請項目意向書，希望方案能切合地區和社會需要，並配合未來的房屋計劃。方案中，提到墟市、社區客廳、社區放映會、藝術空間等，提倡「多元」，認為一個地方不應只得一個用途，而應照顧社區多方面的需要。

單親、多子照顧者被忽略 兒童工作坊讓大人暫時「放下」

「我哋唔希望係一個大機構運作，唔想只得一種想法。例如喺某啲時段、某啲空間，照顧返唔同對象。」同根社組織幹事黃佳鑫指，以九江街行人隧道為例，入口可以成為讓居民恆常聚腳的「社區客廳」，提供「共用雪櫃」、遊戲角等的設施；在隧道內可設立電影、紀錄片等放映場地，夠暗而且不會造成滋擾；其餘未用盡的空間可改裝成多用途方間，舉辦各種免費興趣班，讓照顧者有喘息機會。



黃指出，即使近年社會上多了討論照顧者的需要，但多停留於長者或是殘疾人士的家庭，一些單親、多子，甚至是普通家庭的照顧者，其實同樣面臨壓力「爆煲」的危機。他指出，外國不少例子，是多以工作坊、興趣班等，讓婦女可以暫時留下兒童，在此期間可以休息，或是出外工作幫補收入，認為香港也有條件和需要實行，「相比其他地方，香港對於照顧者嘅措施其實已經落後好多，我哋都提出過好多類似建議，每次政府都係話冇地方，但𠵱家天橋同隧道都有地方啦！」

黃佳鑫指，廢棄的行人隧道內可舉辦免費工作坊、興趣班等，照顧者可以暫時喘息。

天橋不做自修室 深水埗除了「窮」還有百樣可能

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成指，政府與其花200億買舖作社福用途，不如善用各區的閒置設施，進行與地區相關的用途。「提到墟市，今時今日好多人都會先諗起深水埗。」近年關綜聯與其他團體多次合辦墟市，因此也希望日後能在昌新里行人天橋上，讓本地文化創作人和小販檔主擺設假日墟市，一邊的橋底空地可以成為露天劇場，另一邊則可以設置「小販文化館」，「天光墟、夜墟、棚仔......多啲人了解小販文化嘅演變，就可以令深水埗多啲特色，同時亦可以減低日後搞墟市嘅阻力。」

以中介形式為民間組織提供技術支援的「非常香港」，其經理陳沛賢指，他們的角色是聆聽民間組織想要，或需要甚麼社區設施，再將之放入圖則上，以公眾都看得明的方式實現，希望用一些建築和都市規劃的知識，能幫助他們將活化方案變得具體。

批「起動九龍東」離地 活化萬事俱備「只欠官方」



李大成續指，參與方案的團體均十分了解地區運作，甚至有不少實戰經驗，希望今次活用行人天橋和隧道能成為「先導」，日後為其他各區閒置設施的參考例子。他形容，現時資金、人手等全都不缺，只欠政府部門的批准和實行，擔心運輸署突然將會面日子改期是有甚麼變數，又補充指，不希望最後活化項目會變成如「起動九龍東」 般離地失敗。

深水埗區區議會主席張永森指，區議會上並未正式傳閱相關方案，但目前政府傾向保留該行人天橋和隧道。他認為，該處位於南昌站新區和深水埗舊區之間，屬重要地帶，亦預計日後的人流會多，希望能展現深水埗歷史風貌的同時，亦要有休閒地方，配合日後周邊過渡性房屋等的發展計劃。張估計，今次之所以延期，是因為做法沒有先例可循，「運輸署嘅角度想放咗條橋，日後由另一部門接手管理，但到時假如橋嘅結構有問題，要由邊個部門負責處理？」他指，待責任釐清及內部交接討論完成後，相信該署就會再次邀請有興趣者，就不同的活化方案會面做簡介。