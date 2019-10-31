【區議會選舉】北角同鄉對壘　阻三屆自動當選　福三代揭竿起義

下午的北角英皇道車水馬龍，電車、巴士和私家車爭先恐後，響安聲透徹北角；行人路熙來攘往，多半是中、老年者。北角大街兩旁的幢幢舊樓盡收眼簾，「香港福建同鄉會」「香港晉江同鄉會」……矮矮的小樓上，掛起各大小福建同鄉會的招牌。在這裡走走，不時聽到街坊說福建話。這裡是本地福建鄉里的地頭，他們在此落地生根的幾代人，像個「小福建」。 北角堡壘區由民建聯盤踞多年，現任區議員洪連杉是福建人，他連任四屆，其中三屆是自動當選，任期長達足足14年。今年，一位23歲的女同鄉在堡壘揭竿起義參選區議會，洪連杉的四屆自動當選夢碎。堡壘區即將上演一場久違了的選戰，究竟小福建最終能否變天？

小福建選戰

10月尾，距離區選投票日尚餘約一個月。在北角英皇道上一路走，得見多位區議會參選人都在擺街站。「北角的朋友大家好，我是福建人……」有人會用福建話嗌咪拉票。

北角堡壘、和富、炮台山、城市花園、錦屏及健康村等選區的區議員均為建制派成員。堡壘的洪連杉、城市花園的許清安和錦屏的蔡素玉是福建人，和富區的郭偉強亦曾對傳媒指，他在2007年參選時，曾經苦學福建話。得見福建人在北角是何等重要的持份者。

傅佳琳說，自己沒有政黨支持，身後的團隊有二十餘人，多是朋友和街坊。面對來自財雄勢大的民建聯現任區議員，她辭掉了工作，堅持每天擺兩個街站，至少讓街坊能看到她、了解她的想法，用努力打動選民。（曾梓洋攝）

「福三代」參選 23歲女對撼連任四屆議員

23歲的港大文學院畢業生傅佳琳，隻身走到明園西街街頭，拉起易拉架，派發參選宣言，向街坊逐一問好。這個小妮子宣佈參選今屆區議會選舉，挑戰連任四屆、三屆自動當選的堡壘區區議員洪連杉。

「我聽得出口音，也會嘗試用福建話去講，因為有些婆婆的確聽不懂廣東話。」傅佳琳是個「福三代」（第三代福建人），出生至今都住在北角堡壘區。北角聚集了多個福建鄉親會，也住了幾代福建人。傅佳琳說，福建人的有家族意識，也喜歡互相幫忙，當他們去到新的地方，和鄉里聚在一起會更有安全感，故此北角愈聚愈多福建人。「其實一條村，全部都是那個姓，姓傅的人都有好多。所以我參選，有鄉里會問我爸爸，是不是認識我！」

同一位區議員連任14年，傅佳琳說，東區區議會不斷胡亂花費，市民也有責任關心議員的作為。「我們有責任去關心公帑用了在哪裡。之前有好多撥款都引起爭議，例如是『不能避雨亭』，不知不覺間用在這些地方，但沒有惠及過居民。」（曾梓洋攝）

因示威者而參選

六月起，她參選反修例運動，去過大小遊行，也因這場運動決意參選區議會。她猶記得七月頭的時候，有人稱受不了運動帶來的壓力，決意跳樓尋死。她收到消息後心急如焚，飛奔尋人，由北角走到金鐘太古廣場，再走到政總，頻撲一整個早上，尋死者終被人覓回。「記得當日天氣很差，最後我行到政總那邊，看到『門常開』，覺得好諷刺……」她看見有示威者甘為香港犧牲，政府彷彿逼年青人往絕路，她感到心痛，鼓動了自己找一個身位，希望能為香港社運付出更多。

「萬一有事，有人偷偷地說福建話，我都聽得明先！」

建制派老巢、福建幫、六七暴動……說起北角的政治背景，一個個標籤浮現於眼前。傅佳琳說，今年很多素人出選白區，但總對被視為「深紅區」的北角卻步，「經常畀人鬧係基本，可能有時有點危險」。鄉里們是深紅，她卻是深黃，這個心口寫上「勇」字的小妮子，啃了這「豬頭骨」，隻身落區攻打民建聯堡壘。她說，自己從小就住在北角，直言未驚過。「這裡的人都不像外界想得那麼可怕。萬一有事，有人偷偷地說福建話，我都聽得明先！」她開玩笑說。

傅佳琳曾經是大學舍堂的康樂幹事，擅長籌辦活動。她憶述曾辦過一個「global carnival」，讓非本地生煮自己國家的食物，教授自己國家的遊戲，與不同國家的同學互動，實踐「We connect」。她說，當選之後也希望多辦社區活動，例如是社區嘉年華，增加與居民互動，特別讓平時對社區較冷漠的人，都能投入起來。（曾梓洋攝）

偏藍福建父 成鄉里與女兒間的磨心

傅佳琳的父親是一個福建人，政治立場「偏藍」（親政府），社交圈子也有很多親建制的鄉親父老，甚至會出席為建制派候選人錮票的「富臨飯局」。但傅佳琳坦言，未曾因政治與家人爭執，因立場不同，也可慢慢溝通和互相諒解。「一開始要和他解釋，社區工作是做什麼。他是明白的，因為現任做得不夠好，後生仔想挑戰下，就去試下啦。」

父親是她和鄉里們之間的磨心。她透露，曾有福建同鄉問她的父親，女兒是否來自民建聯，「如果是民建聯的話，我們就會有好多人支持佢！」父親往往只尷尬說不。她又笑言，北角福建鄉里們有一些傳說中的「藍絲群組」，群內除了廣傳長輩圖，也有大罵示威者的Infographic，「列舉了一大堆『黃色曱甴呃選票、幫老人家量血壓』名單，每次都有我個名。但他們說我是公民黨，錯晒……」父親收到信息後，時不時會問傅佳琳這是什麼意思，她只能笑笑，再慢慢跟父親解釋。

數十隻白鴿聚於糖水道天橋。（曾梓洋攝）

當選之後 冀「光復」糖水道天橋

你可曾想過，你所身處的社區，能夠有什麼變化嗎？這個活在北角廿年的小妮子，對於小社區充滿想像，她希望，今年就將那些天馬行空的事一一實踐出來。

她最希望動手做的，是活化糖水道天橋。遙望這條天橋，十多隻白鴿飛繞樓梯處，有的立在欄杆上。走近一看，數十隻白鴿在樓梯聚集，堵了通道，彌漫陣陣鳥糞異味，教人卻步。「今日清潔了一次，平時也有很多鳥糞。洗地幾個鐘之後就回來，沒有分別。」傅佳琳說，這條天橋的白鴿聚集的問題存在逾10年，源於有人定期餵鴿，牠們則養成習慣，時常飛到這裡覓食。她期望當選之後，能敦促政府採用驅鴿劑，以及積極監察天橋餵鴿者。「因為都要政府行動才可以解決，甚麼方法都要試試。」

天橋上下，彷彿異域。天橋下的馬路人來人往，人潮多不勝數；天橋上則變成了露宿者之家，放了幾張床，擺放著紅白藍膠袋和露宿者的家當，觀察所見，幾乎無人上橋過路，猶如一條廢橋。傅佳琳期望政府能主動介入，向露宿者提供協助，「有些露宿者不知道何去何從，有些則是疊埋心水在這裡長住。」

傅佳琳有一個希望，若成功當選，便致力研究發展這條天橋作社區公共空間。她說，這條天橋橫跨堡壘區、和富區和錦屏區，她會主動聯絡其他區議員，一同「光復」天橋。什麼公共空間？她目前有一個小構思，冀將此變身為文青市集，擺些小攤檔，或是環保市集。「北角社區入面，重重覆覆也看不到新改變、新發展，如果白鴿有日離開，可研究這個發展方向。」

東區是本港老區，老年人口佔當區人口16.6%，排全港第三名。（曾梓洋攝）

倡安裝扶手連摺凳 方便老人上斜路

人口老化是本港的趨勢，而東區則正正就是老區。根據《2016年中期人口統計主題性報告》指，長者人口佔當區人口的比例是全港第三高（16.6%），次於觀塘區、黃大仙區和葵青區。安老扶老，必然是東區的重點議題。

傅佳琳指，最近北角開了一所社區會堂，面積頗大，但未必正中老人家所需。「你理解老人家的話，可能他們只想坐在春秧街一張長凳吹水。你有這個空間，都無辦法鼓勵老人家使用。」

對她來說，與其花一大筆錢興建大型社區建設，倒不如在日常街邊設施著手。她解釋選區內有三條長斜路，闊度未必能安裝長凳，則可考慮安裝欄杆連摺凳，「有斜路沒有扶手，有附近店舖同我講，見過有老人家行到一半會很累。老人家要逐步行上去，如何令他們有一個抖一抖的地方呢？」

8月5日晚，示威蔓延至北角。數十福建口音人士持武器，在北角突襲示威者。當時傅佳琳身處現場，本打算拍下情況通知街坊，但卻遭一眾同鄉襲擊。（曾梓洋攝）

我想行出來，話我係一個民主派的福建人、非建制派的福建人，好多福建人都不支持他們當時做的事。 傅佳琳

福建幫出沒 首次對家感陌生

8月5日晚，北角變得不再一樣。由全港多區罷工集會，演變成激烈衝突。當日的示威接近尾聲，銅鑼灣的示威者一路往東，途經北角時，數十名操福建口音的人，手持刀棍等武器沿明園西街殺出英皇道突擊示威者，兩幫人隨即大打起來。其後愈來愈多示威者趕至聲援，操福建口音的白衣人敗退。

那夜，傅佳琳一收到消息便跑到現場。她坦言自己後知後覺，去到現場時，她看見有白衣人手持長棍，便拿出電話拍下當刻情況，未料一班「同鄉」竟向她下手，數人衝向她並對她動手，破壞了她的電話。「我不能理解這件事，就算是我的家人都不能理解……」

襲擊事件後 自發護送街坊回家

傅佳琳幾乎每日都會經過英皇道，擺街站也會選擇在人流多的明園西街。「沒有想過這一條街會成為北角的焦點，從來都冇估到，這令我覺得好陌生……」那天之後，傳出流言，內地的福建鄉親要來港「復仇」，因此英皇道很多商頭都落閘，原來熱鬧繁華的大街，突然變得冷清，彌漫陣陣不安感，北角也因而貼上了「福建幫」的標籤。於是，傅佳琳和一班素人自發護送街坊回家，「有老人家見到好多人聚覺得好驚，所以我們陪會你到大廈門口。」

對傅佳琳來說，這場選舉是北角人洗脫污名的正名之戰。「福建人是很團結的，我想行出來，話我係一個民主派的福建人、非建制派的福建人，好多福建人都不支持他們當時做的事。」她斬釘截鐵的說，這裡不是建制派的堡壘，而是屬於香港人的堡壘。

傅佳琳說，就算日後敗選，都會在找到正職後，繼續社區工作。（曾梓洋攝）

你一定要比你的對手努力1.5倍至兩倍。 傅佳琳

輸在起跑線 冀以努力窮追

這場福建人的世代鬥爭、黃藍之爭，傅佳琳處於劣勢。洪連杉是來自財雄勢大的民建聯，他落區時，那小妮子還是小學生；另一方面，傅佳琳找來僅僅二十餘位朋友和街坊，擔當義工和競選團隊，自行預備選舉物資，競選基地是自己的家。

傅佳琳拿著幾張競選海報，走到春秧街街市。她看到檔口都貼上洪連杉的競選海報，但還是厚著面皮，逐一眾向街市的檔主打招呼，更膽粗粗去問：「可以貼在檔口前嗎？」檔主們瞧一瞧她，斷言拒絕，傅佳琳無可奈何離去。

「有位前輩說，你一定要比你的對手努力1.5倍至兩倍。」輸在起跑線上，便奮起直追，八月初，她辭掉原本在商業機構的工作去打選戰。

沒有政黨支持，沒有地區人脈網絡，然而她是這一區的民主派唯一參選人，背負的壓力相當沉重。對她而言，只剩眼前路，沒有身後身，冀用努力扳倒巨人。她堅持每日早晚各擺一次街站，而午間就準備選舉物資，像是一個習慣，每天總要見一見街坊才安心。「街站一定要每一日都會有。現在來說，我所花時間一定在他（洪連杉）的1.5倍以上！」傅佳琳自信的說，她會投入雙倍努力，希望打動街坊。