【屯門衝突】東屋台今午復業　半百市民門外排隊「懲罰」

本周一（28日）屯門受不明氣體侵襲，網民號召到大興行動基地抗議，防暴警夜晚驅散示威者時一度硬闖日式食店「東屋台」，將食店老闆娘及其弟拉出店外拘捕。「東屋台」老闆娘被捕，一連兩日暫停營業，街坊不值警方行為，將店外玻璃當作連儂牆，紛紛貼上打氣MEMO紙。今日東屋台終重新營業，老闆娘及弟弟雖無現身，但大批街坊在門口排隊幫襯「懲罰」，店員做到無停手。

半百市民排隊「懲罰」 不滿警方手法粗暴

記者今日中午到屯門視察東屋台重新營業的情況，當時店舖門外已有近50名街坊排隊等候。居住於屯門市中心的黃小姐專程乘搭輕鐵去「懲罰」東屋台，她指日前晚上看新聞直播，得知老闆娘因保護香港人而被警方拘捕，故此今日要幫襯「東屋台」，「一定要支持幫香港人嘅人」。

她認為，在艱難的時侯要多點支持這些黃色小店。黃小姐表示已排隊一小時，另外要用半小時等待飲品，她形容，店內職員「做到無停手」，生意非常好。黃小姐認為當晚警方做法離譜，直言好警方如有理由拉人，可以有好多方式去作出拘捕，不需要如此粗暴。黃小姐指，如果警察正當執行職務，應顯示號碼及樣貌，禮貌地對待香港人，相信香港人會願意合作，不會反抗。

顧客認為老闆娘夠義氣

另一名顧客Peter仔亦表示，從新聞直播中看到東屋台老闆娘「好有義氣，面臨危險都可以去幫助其他市民」。Peter仔表示，之前未曾幫襯過東屋台，但有留意到屯門有不明氣體洩露當日，東屋台的老闆都曾派飲品予街坊，他表示相當欣賞老闆的行為。Peter仔同樣認為警方當日拘捕老闆娘屬於濫權，因警方沒有搜查令的情況下直接將其拉出店外拘捕，而老闆娘本身並沒有任何暴力行為。