【候選人遇襲】兆翠候選人甄霈霖遭撐警人士拳毆顴骨　今暫停街站

屯門兆翠關注組召集人、兆翠區候選人甄霈霖昨晚（9日）在兆麟小巴站擺街站，悼念在將軍澳示威現場墮斃的周梓樂同學時，被四名撐警人士挑釁，甄表示勸阻期間遭其中一人揮拳打中左邊顴骨，眼鏡飛脫。其後有半百防暴警進入華麟閣及輝麟閣範圍，與街坊對峙，其中一名防暴警舉起長槍，指向甄的頭部。甄霈霖表示，顴骨中拳後感到輕微麻痹，基於需顧及街站義工的人身安全問題，選舉街站今日需要暫停，直至商議對策後再重開。

昨晚約400多名街坊下樓，與進入屋苑的防暴警對峙，要求他們立即離開。（甄霈霖Fb圖片）

半百防暴警闖入屋苑範圍 400多名居民下樓對峙

甄霈霖指，昨晚約8時，以普通居民身分，在兆麟小巴站擺街站，悼念早前在示威現場墮斃的周梓樂同學。至9時許，有四名撐警男子主動走近街站挑釁，甄勸阻期間被其中一人揮拳，打左邊顴骨，致眼鏡飛脫，及後有街坊趕至支援，四名涉事男子情緒失控，與街坊發生肢體衝突。甄又指，有街坊立即將他帶離小巴站，至兆麟苑商舖前的空地暫避，後來大批警車從兆興里駛至，至少半百防暴警衝入華麟閣及輝麟閣對開的圓形水池，其間未見有保安員及業主立案法團代表出現，此時約400多名街坊下樓，與進入屋苑的防暴警對峙，要求他們立即離開，防暴警遂慢慢地退至羽毛球場一帶。

甄表示，當時街坊與防暴警對峙良久，一位當值保安員曾現身與警員溝通，其間防暴警手持手擲式催淚彈、長槍、長棍等武器戒備，更一度舉起藍旗，指現場的人正在參與非法集結。當防暴警陸續返回警車，退至小巴站附近時，甄指被一名防暴警員舉起長槍指向其頭部，有街坊見狀立即將其扯後。

中拳後顴骨感到麻痹

甄其後在網上發帖，表示事發後江鳳儀區議員及啟勝管理公司的代表先後趕到，甄與大批街坊要求啟勝代表交代，包括兆麟苑被防暴警強行進入，以及是否會公開閉路電視影片記錄，以保障居民的知情權，並指會於明日（11日）晚上7時，申請在兆麟苑商舖前的空地，召開居民大會。甄今日再次在網上發帖，指昨日受襲後，顴骨中拳後感到輕微麻痹，基於顧及街站義工人身安全問題，選舉街站今日需要暫停，直至商議對策後再重開。