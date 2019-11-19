【何俊仁遇襲】何俊仁天后站遭三黑衣人施襲　藤條追打背現血痕

何俊仁的黨友包括單仲楷及胡志偉亦趕到醫院了解。 （陳浩然攝）

晚上7時許，民主黨前主席員何俊仁在天后港鐵站遇襲，他稱突然遭幾名人毆打，他表示因受傷，需送往律敦治醫院，清醒等候治理，其黨友包括涂謹申、楊森、胡志偉及單仲楷亦趕赴醫院了解。據悉，何俊仁獨自下班乘搭港鐵到天后時，發現遭數名黑衣人尾隨，至步出出口時遭他們持棍毆打，他背部及頭部受傷，頭部更淌血，滴至恤衫上；據悉，何俊仁曾向黨友表示，「背脊痛過頭」。

涂謹申表示，晚上7時許，他收到一名律師朋友訊息，指目睹何俊仁在天后站對外被人持刀追趕，何遂狂奔，涂立即向其他相熟人士查問，包括何俊仁妻子，才得悉何在天后站外遇襲，故來到醫院了解。

何俊仁經包紮過後，在律敦治醫院前接受訪問，他指事發時約晚上7時，他下班後打算經英皇道近圖書館的天后B出口，轉乘小巴至寶馬山回家。當他步上樓梯時，突然有人跟他說，有三名黑衣人在此，需留意一下，他不以為然。當他步出出口時，有一名身穿黑衣的女子站著該處，何遂右轉入巷仔，打算到小巴站，豈料途中已感到有人走過來，拿起一支硬物向他背部毆去，他感到非常疼痛，並高聲呼叫，至少兩名男子手持懷疑是藤條之物追過來。

何俊仁指，最後他跌在地上，才回頭望過去，目睹兩名男子全身黑衣並戴上口罩蒙面，何高聲問：「咩事呀？你哋做咩事打我？」二人則逃去無蹤。何俊仁自行爬起來，在電氣道截的士到醫院及報警。他表示，目前背部有六至七條很深的血痕、雙手亦傷口爆開，左手需縫針，右手懷疑骨折，經治理後決定出院，稍後需要覆診。警方已派員到場與他錄取口供，亦將於明日到警署錄取一份詳細口供。他指未能估計兇徒犯案目的，最近亦沒有收到任何襲擊警告，「成個社會都關注暴力問題，應該做的事會繼續做」。

警方回覆查詢時表示，主動向當事人了解事件，案件由東區警區刑事調查隊跟進。

翻查資料，何俊仁並非首次遇襲，2006年8月20日，何俊仁在出席一個遊行活動後，在中環中航大廈麥當勞快餐店內遇襲，遭多名兇徒亂棍襲擊達三分鐘，頭部、額頭近眉心、鼻樑及嘴唇均受重創，面部腫起，鼻樑骨折，他事後送往瑪麗醫院接受治療。警方同年10月拘捕涉案人士，案中首被告當時聲稱因申請公屋及綜援等問題向何尋求協助，但未獲處理，因此僱用兇手行兇。審理該案的法官不接納被告的辯解，認為事件有幕後黑手，案中四名被告終被判囚四年零八個月。

何俊仁的黨友包括立法會議員涂謹申（右）在醫院內等候。 （陳浩然攝）