荃灣區議員提圖書館改革　倡設咖啡店及花園　冀增加館內公共空間

荃灣區議員伍顯龍向荃灣區議會提交文件，提議改革香港的市政圖書館。文件提及，基於電子書及網絡文學盛行下，不少人傾向用智能器材閱讀；以及市民接收資訊的渠道比以往多等原因，伍顯龍提出創造公共空間、鼓勵交流討論，以及加入消費元素三方面，改革市政圖書館。

香港的公共圖書館多數是作「圖書庫」，讓市民借閱書本為主，亦有部分設有自修室，供市民在寧靜空間閱讀或工作，而展覽、咖啡店及花園等公共空間則較為少見，除了香港中央圖書館設有玩具圖書館和咖啡店外，大部分其他圖書館也較單調。以荃灣公共圖書館為例，該館於1993年開始啟用，樓面面積只有3,000平方米，設有借閱圖書和自修室服務，更加是全港最小的公共圖書館。康文署在2009年開始就荃灣圖書館翻新工程項目開始諮詢，並於2017年委託建築署聘請顧問開展設計工作。翻新後的圖書館將重新規劃及調撥空間，署方會重置推廣活動室、增設休閒閱讀區、設置特快歸還服務和整合參考圖書館服務台。然而，未見提及增加上述的公共空間。

區議員提出改革圖書館 增加館內公共空間

荃灣區議員伍顯龍向荃灣區議會提交一份文件，向康文署提出改革市政圖書館，促圖書館發展為城市的公共空間。文件中提及，隨著免費電子書藉和網絡閱讀的發展，以及市民對於書本的消費能力較以往提高，減低了到圖書館借書的意欲。基於以上閱讀習慣改變，伍顯龍認為創造公共空間、鼓勵交流討論，以及加入消費元素三方面，擴闊圖書館之用途。有關文件訂於7月30日我荃灣區議會大會上討論。

倡圖書館改革作公共空間

圖書館的主要功能，不外乎提供書本借閱服務，而伍顯龍就提出圖書館應摒棄「書庫」的思維，創造空間主導。文件中舉出丹麥圖書館 「Dokk1」作例子，館中有休憩中庭，設供梳化、吧檯椅、咖啡椅等座位，亦會舉辦展覽和工作坊等；館外則有兒童遊樂設施，如滑梯及韆鞦等。翻查資料，「Dokk1」更為市民提供多種公共服務，可在該館查詢辦理健康保險、護照及駕駛執照等事宜。

伍顯龍在文件中提到，新加坡Tampines Hub的圖書館內，擺放食譜書籍的區域旁，設置烹飪空間「Culinary Studio」。（區議會文件）

改造自修室 鼓勵交流及討論

現時本港圖書館的自修室內的使用者需要保持安靜，以防阻礙他人，而伍顯龍就提出，打破此舊規矩，鼓勵交流討論。伍顯龍在文件中提到，香港圖書館自修室的座位嚴重不足，每逢考試季節均現人龍；而且環境局促，座位以圍板分隔，他認為開放空間或能發揮朋輩相互作用，更利工作學習。他又指出，如今70所固定公共圖書館中，約一半設有學生自修室，但只有灣仔區的香港中央圖書館及駱克道公共圖書館設有研討室，若有研討室可增進學生在專題研習或在溫習過程中交流。

提議加入消費元素 設圖書館咖啡店

不少外地的圖書館也會有餐廳和咖啡店等設施，讓市民在內閱讀和休息，伍顯龍就提出了這一項改革建議，希望在圖書館增設咖啡店，將閱讀融入於生活。文件中舉日本的武雄市圖書館作例子，市民可以在內購買雜誌新書，亦設有咖啡店。他希望香港公共圖書館能夠參考外國實例，為圖書館使用者提供休憩地點，吸引更多人到訪。