將軍澳野豬出沒食垃圾　候任議員倡山邊加設鐵絲網　保育山上生態

野豬出現於市區覓食的情況愈見頻繁，將軍澳區亦不時見到野豬蹤影。有候任區議員指，區內由漁護署設置、防止野豬翻找食物的新式垃圾桶，在啟用不久後已告損壞，認為野豬在市區出沒的問題，是源於山上食物不足，提倡相關部門保育山上生態，種植更多植物，並在山邊加設鐵絲網，分隔開人和野豬的生活範圍。

西貢區候任議員馮君安指，將軍澳區內的野豬過往多出沒於陶樂路、怡心園一帶的山邊，但至今年中，野豬開始向市中心方向前進，並在民居附近出現。過往各區有野豬出現，都會引起不少市民恐慌，但他指最近或因居民的動保意識有所提高，未有太多街坊因此感到害怕，最多只會為牠們拍照「打卡」，不會刻意走近，亦不會通報相關機構、部門：「他們明白野豬出現只是為了覓食，亦怕通知了漁護署以後，野豬會被捉走。」他指，暫時只見有一家野豬在區內出沒，未見牠們有攻擊人類的行為，而野豬一家或因怕人，多數在凌晨時分才出動覓食。

西貢區候任議員馮君安指，將軍澳區內的野豬由年中開始走近民居覓食，但他或因居民的動保意識有所提高，故未有太多街坊因此感到害怕。(馮君安Facebook截圖)

然而，野豬在社區中橫過馬路，除了會因為沒有看清路面交通情況而產生危險外，馮君安指牠們翻倒垃圾桶找食物，不止會令垃圾散落在路上，進食垃圾亦有機會對牠們的健康造成影響。為防止野豬、猴子翻倒垃圾桶覓食，漁農自然護理署今年已於市區多個位置設置「免滋擾垃圾桶」，令野生動物無法輕易翻找垃圾。馮指，寶林邨一帶亦新增了一、兩個以腳踏式開啟的新式垃圾桶，惟設置後不久，腳踏裝置已告損壞：「也就是廢了武功。」

「野豬本來就是應該吃植物，而不是垃圾箱中的垃圾。」 西貢候任區議員馮君安

野豬會走到市區、民居範團覓食，馮君安認為是和山上食物不足有關：「山上的食物或許尚夠兩隻大野豬食，但有了小野豬的話，就未必夠了。」要解決問題，他建議有關部門應從生態保育上着手，於區內野豬棲息的山上，種植牠們常吃的植物，「野豬本來就是應該吃植物，而不是垃圾箱中的垃圾。」

他又指，在選舉完結前，已去信地政署及路政署，要求在陶樂路的山坡旁加裝鐵絲網，區隔開野豬和居民的生活空間之餘，亦可減低對野豬的滋擾。至於新式垃圾桶啟用不久就損壞的問題，他強調進入區議會後，亦要就此跟進公帑如何運用：「新的垃圾桶用兩個月就壞，人要掉垃圾都成問題。」