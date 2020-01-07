【區議會開鑼】大埔區議會成立保安及政制委員會、跟進警暴小組

大埔新一屆區議會今日召開首次大會，全數為泛民或獨立區議員，會上選岀正、副主席，分別為民主派的關永業及劉勇威。會上又增設保安及政制事務委員會及「反送中」警暴小組，跟進區內治安及警察失職等問題。

關永業當選主席 為反修例運動離世人士默哀

關永業當選後，先向選民致謝，又指會用盡區議會職能追究警暴，並在發言最後表示「願榮光歸香港」。

他隨後邀請全體人士站立，為過去半年在反修例事件中離逝的人士默哀一分鐘。當然議員李耀斌在默哀前詢問主席，如默哀包括向所有在社會運動中喪生的人，如上水被磚頭掟斃的清潔工人，才會起立默哀，其後獲關永業同意，李耀斌及林奕權方才起立。至於大埔民政專員陳巧敏及其餘民職處職員則沒有站立默哀。陳巧敏指，由於公職人員不便進行政治表態，故沒有站立默哀。

關永業邀請全體人士站立，為過去半年在反修例事件中離逝的人士默哀一分鐘。（黃文軒攝）

設保安及政制事務委員會及跟進警暴小組

會上增設保安及政制事務委員會，監察和研究大埔區內的保安及公眾安全事務，同時成立「跟進反送中運動大埔區內警察暴行小組」，跟進去年6月中至今的警員濫暴問題等，並建議邀請警務處官員列席。區議員黃兆健指，近月區內治安每況愈下，如早前有市民在近大埔墟鐵路站附近派傳單時被人刺傷令腸臟外露，認為執法者無法保障市民安全。

區議員黃兆健（右）指，近月區內治安每況愈下，認為執法者無法保障市民安全。（黃文軒攝）

民主派區議員憂委員會形同虛設

至於李耀斌則表示，明白去年下半年間的社會運動都是「互為因果」，不願再提出爭論。不過他補充，由於去年11月中大二號橋被佔，癱瘓吐露港公路及港鐵受阻，令大埔居民岀入受影響，「這樣的狀況不理想」。

區議員仼啟邦認為，區議會應作監察角色，但擔心警方不會派官員列席會議，憂慮委員會形同虛設。有議員提出，若日後政府官員缺席，打算向外尋求法律意見，協助區議會作出決策。民政專員陳巧敏回應時指，律政司一直有以書面形式協助議會運作，至於日後會否以其他形式提供協助，則要視乎個別情況而定。

李耀斌表示，明白去年下半年間的社會運動都是「互為因果」，不願再提出爭論。（黃文軒攝）

保留增選委員席位

西貢及中西區區議會於上星期的會議上取消了增選委員一職。根據《區議會條例》，區議會轄下的委員會中，現仼區議員可委任非區議員為「增選委員」並設有投票權。李耀斌表示希望保留增選委員，他指過去區議會設立增選委員的目的，是為了讓有志投身政治的人了解議會運作。最後會上以13票支持、5票反對，1票棄權，決定保留增選委員。不過有區議員則強調，應為增選委員的成立提高透明度，並妥仼合適的人選為增選委員。