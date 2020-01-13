【無現金超市】慈雲山馬鞍山「本灣水產」　下間分店或落戶屯門

大集團入主、舊式街市相繼翻新，街市的模式經營在近十年變了樣，而近日再有異軍突起。馬鞍山耀安街市翻新半年，本月上旬重開後，蛻變成無現金交易超市「本灣水產」，完全不接受現金，只用八達通、信用卡及其他電子支付方式進行交易，模式尚未為港人所習慣，但馬鞍山的無現金交易超市，並非全港首間以此方式營運的商戶，亦非最後一間。記者翻查資料，發現擁「本灣水產」品牌公司，接下來亦打算在屯門區開設第三間相關商舖。

近日引起熱議的「本灣水產」，以智能零售模式打造「全新概念超市」，場內只接受八達通、Visa、Master、Wechat Pay、Alipay及其他電子支付方式。（陳康智攝）

近日引起熱議的無現金交易超市「本灣水產」，以智能零售模式打造「全新概念超市」，場內只接受八達通、Visa、Master、Wechat Pay、Alipay及其他電子支付方式，據其官網介紹，此營運方式有助減少排隊，令市民能夠快速購物。

「本灣水產」的名字令人既感到陌生，又覺得熟悉，和建華集團早年翻新小西灣街市後，改名的「本灣市場」相似，而該街市內售賣水產的區域，亦名「本灣水產」。翻查資料，「本灣水產」品牌所屬的瑪雷有限公司，董事為張奇鋒及葉銘釗，兩人同時為建華集團的董事，可見其和建華有所關聯。而另一間同樣由張奇鋒出任董事的科魯魯新零售有限公司，除了就慈雲山中心的「本灣水產」作出商業登記外，同時亦擁位於順天、華明及寶林，建華旗下品牌「香港街市」的登記。

除了慈雲山中心和馬鞍山耀安邨外，瑪雷有限公司亦已就屯門兆禧苑的商場一樓的舖位，作出業務名稱同為「本灣水產」的商業登記，並於去年底在網上，就上址的新超市業務刊登廣告，招募員工。

長者付費需職員解釋流程

號稱是全港首間無現金交易超市，為去年10月開幕、位於慈雲山中心2樓的「本灣水產」。開業近三個月，記者中午曾到場視察，發現半小時內超市人流並不多，有不少客人，尤其老人家付錢時均需收銀職員協助及解釋，付費過程並不流暢；相反，位於商場一樓、同是建華旗下品牌「香港街市」傳統街市慈雲山市場則人流不斷，非常熱鬧。場內詢問處亦設八達通增值服務，雖然有長者表示不太習慣，但有負責為客人結帳的職員指，長者顧客結帳時只需職員多提兩句，但年輕人「一講就識」，客人對付款方式「大致上都沒有疑問」。

顧客稱貨品選擇少影響人流

顧客喬小姐表示，不太喜歡其他電子支付方式，覺得使用八達通消費較好：「即使去超市，我也不用現金，太多毫子很麻煩，用八達通不需找續。」她坦言，自己於該超市首次購物時，亦和不少人一樣，不知道該在機器的甚麼位置「拍卡」，「它不像其他商店，機器上沒有標明八達通的圖案。」對於超市內人流不多，喬小姐認為是因其選擇較少，當中不少貨品亦可於其他大型超市購買，又認為設供食客進食的用餐區浪費空間：「這裏以前也是街市，現在整個街市都要逼在一樓。」光顧超市內熟食的卓先生、卓太指，使用點餐機下單並付款，就可安坐用餐區等候食物。二人指其他食肆都有設置類似的點餐機，故認為用慣了就沒有問題。

事實上，近年已有食肆、快餐店維持收付現金的收銀處外，亦有設置供顧客使用電子支付的自助下單機。雖然完全不收取現金、只接受電子支付的營商方式在香港雖不常見，但亦非首例。去年9月，香港大學已向學生公布，校園膳食服務重組後，新開的餐廳不會接受現金，需使用八達通、Visa、Master及其他電子支付方式付款，而這種表明不收取現金的方式，並無觸犯任何法例。

早於2010年，時任財經事務及庫務局局長陳家強就議員對法定貨幣的質詢，向立法會提交書面回覆時已指出，根據《法定貨幣紙幣發行條例》及《硬幣條例》所發行的紙幣和硬幣，均為香港的法定貨幣，是一種有效和合法的支付媒介，惟在任何商業交易中，交易雙方均可自行決定交易條款，包括決定使用何等支付媒介。