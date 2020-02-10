【武漢肺炎】遭隔離及長期在家者易焦慮　專家籲善用科技維持社交

新型冠狀病毒疫情持續，昨日（9日）單日便新增10宗確診個案。疫情來勢洶洶，街上的陌生人，甚至身邊的家人也有機會是帶菌者，傳播速度令人措手不及。市民紛紛做好各種防疫措施，包括大量搜購防疫用品，以及加強清潔消毒。可是，除了表面的應對措施外，市民在情緒上的支援是否足夠呢？有專家指，遭強制隔離的人士因害怕自己「中招」，容易坐立難安；部分市民因擔心防疫用品不足，或長期留在家，突然改變生活習慣，也會令人情緒不穩，建議有足夠存貨的市民主動與親友分享物資，減低對方的不安感，亦提醒本身有情緒問題的人士，若焦慮情況嚴重，可暫時減少吸收新聞資訊，緩解心理壓力。

臨床心理學家葉妙妍指，被強制隔離人士在情緒上會較為不知所措、焦慮和擔心。 (資料圖片/黃桂桂攝)

遭強制隔離人士憂中招 坐立難安

2003年沙士爆發時，有被強制隔離的淘大E座住戶曾打上電台訴苦，更有在威爾斯親王醫院8A病房工作的醫護因壓力過大而痛哭。17年後，香港爆發新型冠狀病毒疫情，有人因曾往返內地、或與確診人士接觸而需強制隔離，亦有市民因缺乏口罩減少外出，情緒問題同樣令人關注。臨床心理學家葉妙妍指，被強制隔離人士在情緒上會較為不知所措、焦慮和擔心，因為當他們得悉自己接觸過的人屬確診個案，而自己又是懷疑個案時，會感到十分難受。葉表示，「這一群人士還要等待七至十四天才能知道自己有否『中招』，容易擔心至坐立難安。」這些憂慮都會使他們的精神狀態不佳。

在職人士疫情下或擔心「手停口停」

葉續指，除了強制隔離的人士外，那些自我隔離的人也可能出現同樣的情況。他們擔心自己的身體狀況外，亦會擔心自己的財政狀況，「有些人習慣不停工作，如因隔離要停止工作，可能會使他們『手停口停』」，令他們在隔離期間擔心開支問題，若公司不容許他們進行自我隔離，更會令他們擔憂生計。

此外，由於本港目前防疫物資短缺，家家戶戶「一罩難求」，不少人因害怕出外會受到感染，使他們改變生活習慣，例如平日的聚會、上課，甚至社交方式，也在短時間內改變。「他們會不習慣這樣的生活方式，由平常的聚會變成長期留在家中， 世界好像由一群人變成獨自一人，突如其來的改變，容易令他們情緒不穩定。」她建議，市民應善用科技，透過社交軟件和家人、朋友多傾談，開解自己。

精神科醫生籲主動分享防疫物資

對於口罩不足問題引起的囤貨潮，精神科專科醫生丁錫全認為，大眾不必大量購買防疫用品，「自己夠用兩個月，就已經足夠」。他形容部分人會因為防疫用品不足而感到不安，呼籲有足夠防疫用品的人士，可主動和家人及朋友分享，減少對方的憂慮。他表示，如果透過互相守望的態度去面對疫情，有助緩和大眾焦慮情緒，「當人人都有足夠的防疫用品時，就會減少焦慮」。對於需強制隔離的人來說，他指親友的支援十分重要，「因為隔離人士在這段時間未知結果，不確定的因素會為他們造成心理壓力」。

暫時減少接收資訊 緩解心理壓力

丁指，對於一些本身有情緒問題的人來說，現時不適宜接收太多新聞資訊，「因為越緊張，就會看得更多資訊，導致惡性循環出現。他們看了新聞會感到不安，變得更害怕，不安情緒又會使他們不能放鬆，甚至難以入睡，持續去看（新聞）會使這個情況不停重複」。他建議市民若接收過量資訊導致情緒緊張時，可暫時減少閱讀新聞，與家人及朋友維持正常的社交，疫情下互相幫忙。現階段他亦正在研究，在許可下情況下，考慮以電話或視訊等方式繼續幫助有情緒困擾的病人。