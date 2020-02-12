【武漢肺炎】康美樓排氣喉滲漏變播毒　裝修師傅教堵塞漏洞靠三寶

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，日前青衣長康邨康美樓兩個同一座向的單位，先後有住戶確診武漢肺炎，政府懷疑起因是廁所接駁糞渠的排氣管滲漏，因此要疏散部分住戶隔離。新型冠狀病毒出現社區爆發，令市民人心惶惶，擔心自己家中出現同樣問題。假如發現自己家中喉管設計與康美樓07室一樣，在安排到合資格的師傅到場檢查之前，住戶又有甚麼可以堵塞漏洞？

長康邨康美樓為Y2型公屋，排氣管設在馬桶後方糞渠側，當局估計，今次可能是從未有密封的排氣管傳播病毒。有居民因擔心廁所的排氣渠洩漏氣體，於是用上保鮮膜包渠。好師傅質檢主任吳清文（Kenny）就教大家用上三樣法寶：水喉膠、油灰及喉蓋。即使未有師傅到場，也可自行為家居喉管即時「執漏」。

執漏「三寶」分別為水喉膠、油灰及喉蓋。 （呂諾君攝）

喉管老化接駁位置有機會滲漏

「康美樓嘅設計原意係原本廁所嘅排氣喉應該要駁落個座廁度，但有人就將本身個排氣喉用方法堵塞，令排氣喉上面嘅負氣壓落嚟嗰時，有機會喺單位度漏咗出嚟。」Kenny解釋，大部分住宅的排氣喉都設於室外，康美樓的設計不算常見，但如胡亂改動，就會令排氣喉失去功能，加上如喉管老化，接駁位置也有機會滲漏。

他建議，如發現自己的單位有同樣問題，可以購買合適尺寸的喉蓋，用水喉膠將蓋和氣喉黏起；也可從五金店購買油灰，抹在一些接駁位置上，可以防水及防止氣壓走出，對普通的住戶而言，是一個較便宜及容易自行處理的方法。他又指，估計單位會改動座廁設計，是因為師傅對排氣喉的功能認知不足，不知道其影響深遠；而新式座廁亦少見有「一開二」的設計，才會造成今次問題。Kenny補充指，即使以小工具為家居「執漏」，之後都要安排持牌的水喉匠上門檢查，以確保安全。