西貢區議會動議　兩休憩處改名紀念周梓樂及陳彥霖

西貢區區議會於下月3日召開大會，有西貢區區議員提出動議，要求將軍澳兩處休憩設施改名為「陳彥霖紀念公園」及「周梓樂紀念公園」，以此紀念在去年反修例事件期間逝世的兩名學生，又建議在公園內加設紀念碑、「反修例事件」為題材的壁畫及社區連儂牆等。提出動議的西貢區區議員柯耀林指，期望透過公園改名警惕市民不要遺忘，以及逼使政府重新調查兩人死因。

科大學生周梓樂於去年11月的將軍澳衝突期間，在尚德邨停車場的三樓跌下重傷不治；香港知專設計學院學生陳彥霖於去年9月被發現全身赤裸浮屍於油塘海面，警方認為死因無可疑，說法惹來部份人質疑及不滿。

稱參考外國做法

柯耀林指，不願兩位同學的離世隨時間過去被人遺忘，故打算透過將附近的公園改名，逼使政府調查兩位的失蹤及死亡原因，「究竟事件為何，對市民來說是一個謎，而政府處理這兩件事的態度，未能滿足市民的期望」。柯又表示，外國不少地方都會將社會運動上犧牲的人名改作紀念公園名稱，「香港去年至現在發生這麼大型的政治性運動，應該需要留下腳印。」他補充，會於稍後時間接觸周梓樂家人，亦會尊重其家人意願。

坦言若相關部門不列席 議案獲得通過亦無法實行

不過，柯耀林認為，過去區議員邀請警方出席會議時，對方多數以不出席迴避敏感議題，擔心今次動議即使在大會上獲得議員通過，相關部門亦未會列席會議，無法回應改名訴求，「不過擔心還擔心，我們仍然要逼使政府面對此事。」

柯耀林補充，上述兩個建議要求改名的公園，均為去年透過區議會撥款建成，當初在公園新落成時，政府相關部門會向區議員尋求公園名稱意見，「一般改名準則是公園附近的所在位置、位於的街道命名。」他指在自己任期內未試過為公園更改名稱，不清楚改名是否有既定原則。