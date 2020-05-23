疫情下全港學校停課已4個多月，因應疫情轉趨緩和，教育局宣布本地學校於下周三（27日）起分階段復課，以中三至中五先行，惟早前出現零星的本地確診個案，不少家長都對復課的安排十分關注。 位於葵涌華景山路的迦密愛禮信中學，近日為復課採取一連串防疫措施，除了將座位全部改為「面對背」排坐，亦將活動室改成可讓身體不適學生稍作休息的「隔離區」，而學生放學、排隊上廁所時也會採取「人流管制」。該校校長何玉芬博士表示，除了會向學生灌輸防疫資訊，也會與家長保持緊密聯繫，照顧學生不同的情緒需要。

教育局早前公布，中三至中五級別的復課日期為5月27日，小四至中二為6月8日，幼稚園高班（K3）至小三為6月15日，幼稚園K1和K2則在本學年不復課。迦密愛禮信中學校長何玉芬博士指，該校將好好利用在DSE期間作為試場的經驗，形容現時會將防疫措施提升至最高級別。除了已在全校噴灑了長效智能殺菌塗層、檢查了冷氣機及貼上長效濾網，亦為學校的電腦資訊課程的設施如iPad、電腦等噴上長效殺減冠狀病毒的塗層。復課後，學生入校門前需經過體溫探測系統和消毒地氈，教職員將為學生全身噴灑消毒劑，同時全體人員在校內必然佩戴口罩。

迦密愛禮信中學校長何玉芬博士指，該校將好好利用在DSE期間作為試場的經驗，形容現時會將防疫措施提升至最高級別。（呂諾君攝）

何校長表示，該校將與其他學校一樣，跟隨教育局的指引只以半日制形式上課，下午不會有任何補課或課外活動；課堂數目不變，但每節課堂時間由45分鐘縮至35分鐘，除了一般學科，體育、科學、視藝、電腦、木工等課堂仍會保留，惟教學內容會作出調適，「盡量避免小組活動，例如唔會進行籃球、足球等需有身體接觸嘅運動，因為要戴口罩，太劇烈嘅跑步等等都唔會做」。她又指，教育局的指引沒有清晰指明是否應保留科學實驗，惟學校會盡量以個人形式讓學生做實驗。

除此之外，學校內所有課室座位都改為單向 「面對背」排坐，課室內的桌椅亦保持多於一米距離。因應學校原本的醫療室面積不大，校內的STEM活動室在此期間將停止使用，改為以屏風間隔劃出多個「隔離區」，讓身體不適或出現發燒症狀的同學在內休息甚至等待醫護人員到場。何校長又指，同學們將分批放學、上廁所時如人數太多亦有人流管制，為了避免小息期間有同學聚集，將有老師當值負責勸籲。

在學習進度方面，何校長指，暑假將因應停課多月而稍作調整， 初中生本年度的最後上課日將為7月20日，中四、五學生則另加2星期補課，以應付公開考試。此外，校方早前已向家長發出通告，呼籲他們為學生預備私人防疫包。何校長指，數月以來一直與家長保持緊密聯繫，認為經歷長時間停課的日子，復課後首要照顧學生的不同情緒，亦會集體教導個人健康和衞生，希望學生能在愉快、安心的環境下上課。

校內噴灑的長效智能殺菌塗層，是由科技大學與本港一間公司合作研發的消毒劑，該產品顧問洪思聰指出，在學校內應用了多項由香港研發、全本地製作的技術，當中包括在冷氣機中貼上殺減冠狀病毒達99.99%的長效濾網，以及在去水系統中用上如「茶包」般的消毒水凝膠，希望以本地技術與市民一同抗疫。