土瓜灣重建唐樓大停電　未搬走住戶飽受熱浪6小時

土瓜灣鴻福街1號唐樓昨晚（29日）發生歷時近6小時的大停電。據了解，該棟樓宇位於重建區內，現時屬政府物業，但有數戶居民因安置等問題仍未遷出；有街坊懷疑大停電是市建局職員在單位內以電鑽裝修所致，也有居民認為是大廈新電箱運作不穩。區議員則指，大廈內剩餘的少數住戶易被忽略，而市建局接報後4小時才派電工抵達現場跟進，反應緩慢令街坊在高溫下受苦。

據悉，鴻福街1號唐樓昨晚上9時多開始全棟停電，而昨午5時許有街坊於見到2名市建局職員進入大廈內一個已收回單位，期間有以電鑽裝修。到了晚上約9時40分，全棟樓突然跳掣停電，有住戶懷疑停電與裝修工程有關。其後有保安到場了解事件，並指電工會於2小時後來到。惟至今日凌晨2時多才有電工師傅抵達，至凌晨2時40分才完成工程、大廈始恢復電力。

大廈停電令住戶飽受熱浪煎熬6小時。記者今日重返現場，有不願透露姓名的住戶表示，因其居於低層通風較差，平日會由中午開始開冷氣，夏日炎炎發生大停電，對一家來說影響很大，「又熱又多蚊，根本冇辦法瞓。」她又指，與其他數戶一樣正在等候重建安排，因而仍住在此棟大廈內，又指過往鮮有發生大停電，認為是大廈更換了新電箱所致，「以前最多只係屋企自己跳掣，唔會全棟停電，但近呢幾個月已經停咗3次！」

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九龍城區議員李軒朗則指，昨晚約9時多接獲居民通知，當時聯絡了中電及市建局，中電方面經檢查後指該處的供電情況正常，而市建局方面則到4小時後才有電工到場，停電近6小時才回復正常。李又指，以他所知鴻福街1號唐樓已被全棟收購，惟有部分住戶因未找到地方或仍在等候安置安排，被獲准繼續暫住，因只餘下數戶人，容易受到忽略；他又認為 市建局和保安公司在事件中處理緩慢、沒有突發意識，希望如再有同類事件能加以改善。