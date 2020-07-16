【新冠肺炎】社福機構工作安排被指欠指引　社署：由僱主僱員磋商

本港新型冠狀病毒第三波疫情擴大，社會福利署日前公布，部分會引致人流聚集而增加感染風險的服務，包括所有資助幼兒中心、長者日間護理中心、庇護工場等均會停止服務，但就未有提及資助福利服務機構僱員是否能有彈性上班安排。香港社會工作者總工會昨日（15日）發文指出，疫情出現社區爆發，惟社署拒絕就社福機構員工在家工作發出指引，員工只能「自求多福」；促請政府或私人機構及早訂立以人命為先的策略，以應付疫情擴散。

早前社署公布，自本月15日起將因應疫情實施特別措施，社會保障辦事處會繼續維持正常服務，但會引致人流聚集而增加感染風險的服務則會暫停。當中所有資助幼兒中心、長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心均停止提供服務，但各中心會按情況開放予有特別需要的服務使用者；而為避免服務使用者因人流聚集而增加相互感染的風險，社署資助的長者中心、綜合青少年服務中心等只會維持有限度服務。

數月前政府因應疫情安排公務員在家工作，而社署亦容許資助機構跟從，惟今次並未見有相關安排。香港社會工作者總工會昨日（15日）發文指，今次社署把在家工作的安排交由機構主管自行決定，避開公開呼籲，令個別服務單位將在家工作錯誤理解為福利或特權，但如常工作其實有機會把病毒帶給服務單位及服務使用者。該會認為，機構有責任優先考慮同事和服務使用者的生命安危，實行彈性上班、在家工作或輪流當值等安排。

有指今次疫情再度爆發，社署拒絕就社福機構員工在家工作發出指引，員工只能「自求多福」。（資料圖片）

社會福利署發言人回覆查詢時表示，已於日前（14日）公布社署資助的福利服務由15日起的安排。當中，所有庇護工場及綜合職業康復服務中心均停止提供服務，但各中心會按情況開放予有特別需要的服務使用者。而在庇護工場及綜合職業康復服務中心停止提供服務期間，營辦機構可按個別情況酌情向學員發放獎勵金。發言人續指，就營辦資助福利服務的機構的僱員工作安排（包括是否推行在家工作安排），應由僱主及僱員雙方自行磋商和處理。