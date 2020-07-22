口罩令｜周四凌晨起擴至室內公眾地方　簡單講禁煙地方就要戴口罩

本港新冠肺炎疫情失控，食物及衞生局局長陳肇始今日（22日）宣布，修訂《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》，簡稱「口罩令」，強制戴口罩的範圍由公共交通工具，擴闊至所有室內公眾地方、公共交通總站和轉乘處，措施明天（23日）凌晨起生效。即今晚午夜起，外出要記得有一罩，法例暫為期14天。獲授權公職人員可向未有按規定佩戴口罩的人士發出罰款通知書，定額罰款2,000元；若被票控，最高罰款5,000元。 哪些室內公眾地方必須戴口罩？原來定義與禁煙條例相同，連法例適用的公共交通總站和轉乘處，也是跟禁煙條例一樣。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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「口罩令」擴闊後涉及哪些地方？

據食衞局公布，在現時「口罩令」下，任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時，或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處指明公眾地方時，須一直佩戴口罩，否則屬於違法。今晚午夜起，局長將刊憲指明所有室內公眾地方以及公共交通總站和轉乘處，任何人進入或身處該等公眾地方時，須一直佩戴口罩。

如何界定「室內公眾地方」？

1.適用範圍包括所有室內公眾地方，而當中「室內」的定義是根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）下的有關定義而界定：

室內 (indoor)指 —— (a)有天花板或上蓋的，或有充當(不論是暫時性或永久性)天花板或上蓋的封蓋的；及 (b)除有任何窗戶或門戶，或任何充當窗戶或門戶的可關閉的開啓口外，圍封程度(不論是暫時性或永久性)至少達各邊總面積的50%的； (由2006年第21號第4條增補)

禁煙條例下的室內區域——

(a) 任何店舖、百貨公司或購物商場；

(b) 任何街市(不論是公營或私營，或是由公營部門管理或由私人機構管理的)；

(c) 任何超級市場；

(d) 任何銀行；

(e) 任何食肆處所；

(f) 任何酒吧；

(g) 任何卡拉OK場所；

(h) 任何麻將天九耍樂處所；

(i) 任何浴室；

(j) 任何按摩院；

(k) 任何院舍； (由2011年第12號第30條修訂)

(l) 任何治療中心；或

(m) 任何共用宿舍(第3部所界定者)。

陳肇始宣布修訂口罩令，強制戴口罩的範圍由公共交通工具擴闊至室內公眾地方、公共交通總站和轉乘處。（高仲明攝）

2.公共交通總站方面，則依《吸煙（公眾衞生）（指明禁止吸煙區）公告》（第371章，附屬法例D）附表所列的、經指定為禁止吸煙區的公共運輸設施的公眾地方：

(a)由2類或以上的公共運輸工具的總站所組成，並用以達成及便利轉換該類運輸工具的區域；或 (b)多於一條的《公共巴士服務條例》(第230章)第2條所界定的指明路綫的任何巴士總站。

3.屬於《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）附表2第21項所列的、經指定為禁止吸煙區的巴士轉乘處和毗連的設施的公眾地方 :

(a) 位於獅子山隧道繳費廣場兩旁的獅子山隧道巴士轉乘處，其範圍在一份編號為DH/TCO/T-004V1的圖則上以橙色著色連紅邊顯示，該圖則由局長於2015年12月4日簽署，並存放於土地註冊處； (b) 位於海底隧道繳費廣場兩旁的海底隧道巴士轉乘處，連同毗連的樓梯，以及毗連的行人天橋的部分，其範圍在一份編號為DH/TCO/T-001V1的圖則上以下述方式顯示 —— (i) 橙色著色連紅邊； (ii) 黃色著色連紅邊； (iii) 以帶黑色點的橙色著色連紅邊；及 (iv) 以帶黑色斜線的橙色著色連紅邊， 該圖則由局長於2015年12月4日簽署，並存放於土地註冊處； (c) 位於東區海底隧道繳費廣場兩旁的東區海底隧道巴士轉乘處，其範圍在一份編號為DH/TCO/T-002V1的圖則上以橙色著色連紅邊顯示，該圖則由局長於2015年12月4日簽署，並存放於土地註冊處； (d) 位於城門隧道繳費廣場兩旁的城門隧道巴士轉乘處，其範圍在一份編號為DH/TCO/T-006V1的圖則上以橙色著色連紅邊顯示，該圖則由局長於2015年12月4日簽署，並存放於土地註冊處； (e) 位於大老山隧道繳費廣場兩旁的大老山隧道巴士轉乘處，其範圍在一份編號為DH/TCO/T-005V1的圖則上以橙色著色連紅邊顯示，該圖則由局長於2015年12月4日簽署，並存放於土地註冊處； (f) 位於西區海底隧道繳費廣場兩旁的西區海底隧道巴士轉乘處，其範圍在一份編號為DH/TCO/T-003V1的圖則上以橙色著色連紅邊顯示，該圖則由局長於2015年12月4日簽署，並存放於土地註冊處； (g) 位於大欖隧道繳費廣場兩旁的大欖隧道巴士轉乘處，其範圍在一份編號為DH/TCO/T-007V1的圖則上以橙色著色連紅邊顯示，該圖則由局長於2015年12月4日簽署，並存放於土地註冊處；及 (h) 位於青沙公路繳費廣場兩旁的青沙公路巴士轉乘處，其範圍在一份編號為DH/TCO/T-008V1的圖則上以橙色著色連紅邊顯示，該圖則由局長於2015年12月4日簽署，並存放於土地註冊處。 (由2015年第237號法律公告增補)