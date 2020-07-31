新冠肺炎｜禁堂食令朝令夕改　食肆無所適從　急退外賣盒訂單

政府宣布食肆禁堂食令生效後兩日即煞停，今（31）食肆恢復早午堂食。不少餐廳對朝令夕改的政策怨聲載道。有食肆指，原本已購入大量外賣餐具、又削減人手為7日的禁堂食令作準備，豈料翌日又恢復堂食，故要即時取消餐具訂單；另又有餐廳表示，本來設計好7日的外賣餐單，又向供應商下訂一定數量的食材，現時難以改變餐單款式，生意量亦大跌七成，他批評政府早前豁免檢疫人士致防疫漏洞，卻連累市民受罪，飲食業界亦無所適從。

全港食肆禁全日堂食一日後，政府昨晚指理解市民不便及困難，宣布今日起恢復食肆早午堂食，限一枱只準坐兩人，客人數量不準逾坐位一半，枱與枱之間須設隔板分隔，或兩張枱之間距離1.5米，措施生效至下周二（4日）。

記者今日到九龍灣一帶食肆視察，在午飯時段的茶餐廳內大多坐滿食客，亦有不少地盤工人在內午饍。（黃文軒攝）

記者今日到九龍灣一帶食肆視察，在午飯時段的茶餐廳內大多坐滿食客，亦有不少地盤工人在內午饍。明輝茶餐廳老闆娘陳小姐表示，現時即棄餐具供應緊張，須預早訂貨，餐廳本來有2、3箱外賣餐具存貨，但早前得知政府禁全日堂食後，即提前兩日訂購多兩箱外賣餐盒，又削減人手，安排一半樓面員工放假，「本來打算成間餐廳都用嚟放餐盒」。惟政府翌日又再恢復堂食，她立刻及時取消訂購， 又即刻通知原本準備休假的員工上班。

明輝茶餐廳老闆娘陳小姐表示，現時即棄餐具供應緊張，須預早訂貨。（黃文軒攝）

早前政府向逾20萬名人士發出醫學監察通知書豁免檢疫，被不少專家指此舉是令第三波疫情爆發的源頭。陳小姐大批政府「玩死市民」：「真係好難適應，好嬲。最大問題唔喺餐廳度，係佢封關做唔好，搞到病毒散開。政府做得唔好，要市民埋單！」

牛頭角一棟商廈的餐廳Break負責人之一的曾先生表示，在得知政府宣布禁堂食後，立即減少了餐單選項、設計了一張餐單供客人外賣，又已向供應商訂好食材，並刪減了兼職人手，準備迎接一星期的外賣訂單。如今突然恢復堂食，兼職人手無法即時上班，他連同其餘兩名負責人只好親自下場幫忙。曾先生大批政府政策令食肆束手無策，「之前明明已經開始紓緩，現在又爆返。我覺得你不如封關先，你做好封關大家唔洗咁難受。」

牛頭角一棟商廈的餐廳Break負責人之一的曾先生表示，在得知政府宣布禁堂食後，立即減少了餐單選項，設計了一張餐單供客人外賣。（黃文軒攝）

另一開業15年的文記車仔麵老闆娘文太指，疫情影響下，已連續兩個月收入跌至不足一成，更指「我今個月仲未交到租」。本來她打算如在禁堂食令下外賣收入仍不理想，店舖將休息7日，如今「開返都好過冇」，但她期望政府可以「做返啲對市民好嘅事，為市民着想」。